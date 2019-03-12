Саакашвили собрался вернуться в Украину после первого тура выборов - уже забронировал билет в Киев на "День дурака"

Он сообщил, что купил авиабилет из Польши в аэропорт Борисполь на 1 апреля. И продемонстрировал свой телефон с информацией о покупке билета.

Экс-президент Грузии, экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили намерен вернуться в Украину 1 апреля, после того, как президент Украины Петр Порошенко не попадет, по мнению грузинского политика, во второй тур новых президентских выборов.

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Об этом Саакашвили заявил журналисту в интервью, опубликованном на YouTube-канале, передает "Гордон".

На вопрос журналиста, есть ли, по его мнению, шансы у Порошенко второй раз стать президентом, Саакашвили ответил: "Я вам покажу мое личное отношение".

Он сообщил, что купил авиабилет из Польши в аэропорт Борисполь на 1 апреля. И продемонстрировал свой телефон с информацией о покупке билета.

"Я собираюсь прилететь в Борисполь. Я этот билет взял, потому что я уверен, что Порошенко не пройдет во второй тур. И как только он не пройдет во второй тур, я более чем уверен, что ни один пограничник не захочет выполнять его приказ не пускать меня в Украину", - заявил экс-президент Грузии.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля 2018 года Саакашвили окончательно проиграл в Украине суды относительно предоставления статуса беженца.

В июле 2017 года президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Михеил Саакашвили судился против ГМС Украины за отказ предоставить ему статус беженца или лица, которое нуждается в дополнительной защите. 12 февраля 2018 правоохранители задержали Саакашвили в Киеве, в ресторане «Сулугуни», и вернули в Польшу, откуда он незаконно прибыл в Украину. Польская сторона приняла Саакашвили по реадмиссии.