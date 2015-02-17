Порошенко и Путин поругались ночью во время телефонного разговора из-за Дебальцево – СМИ

Однако им это не удалось, и бои продолжаются и сейчас. А президенты Украины и России ругаются из-за боев под Дебальцево по телефону. Об этом говорится в статье Wall Street Journal, сообщает ZN.UA.

На переговорах в Минске канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд настаивали на немедленном прекращении огня на Донбассе. Однако российский президент и подконтрольные ему главари пророссийских террористов настаивали на том, чтобы перемирие началось ночью в воскресенье. В конце концов, Порошенко согласился на это.

"В воскресенье во время отдельных телефонных разговоров с Ангелой Меркель и Франсуа Олландом, Владимир Путин настаивал, что украинские солдаты окружены в городе. А Петр Порошенко сказал, что никакого окружения нет, а боевики нарушают перемирие", - пишет издание со ссылкой на собственные источники.

Вчера ночью лидеры четырех стран провели совместный телефонный разговор относительно боев в Дебальцево.

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"Украинский и российский президенты спорили во время четырехстороннего телефонного разговора при участии Меркель и Олланда. Путин пытался изображать из себя державника и спокойно заявлял, что он хорошо осведомлен о событиях на месте, хоть и продолжал отрицать, что Россия участвует в войне", - говорится в статье.

В это же время, в правительстве Германии сообщают, что во время ночного телефонного разговора "нормандской четверки" Меркель призвала Путина повлиять на боевиков для отвода техники на Донбассе. Ранее пресс-служба президента Украины также сообщала, что стороны договорились использовать свое влияние для отвода тяжелой техники и допуска мониторинговой миссии ОБСЕ к Дебальцево.