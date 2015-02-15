Порошенко приказал прекратить огонь

Президент Украины Петр Порошенко дал приказ Вооруженным силам Украины, Национальной гвардии и другим подразделениям прекратить огонь

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в заявлении из Генерального штаба, котороя транслировалось в прямом эфире.

“Я отдаю сейчас приказ Вооруженным силам Украины, Национальной гвардии, подразделениям Министерства внутренних дел, подразделениям Пограничной службы, подразделениям Службы безопасности - прекратить огонь в 00.00 15 февраля”, - сказал он.

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"Весь мир затаил дыхание и напряженно ожидает завтрашнего утра. Те, кто хочет сорвать мирный процесс в самом начале его, предупреждены о последствиях. Я сознательно сейчас не буду говорить, что будет делать Украина в случае, когда мирный процесс будет сорван. Скажу лишь одно: получив удар по одной щеке - другую подставлять мы не будем. И очень рассчитываю, что последний, наверное, последний шанс начать длительный и тяжелый мирный процесс политического урегулирования на Донбассе не будет упущен. И я сделаю все от меня зависящее, чтобы никоим неосторожным шагом, ни одним движением, одним неоправданным выстрелом не потерять эту чрезвычайно важную для Украины и для мира возможность. Украина больше, чем кто-либо заинтересована в мире ", - сказал он.

"Украина всегда очень ответственно относилась к выполнению взятых на себя международных обязательств. Мы полны решимости еще раз доказать это", - подчеркнул глава государства.

Руководители секторов в зоне АТО сообщили президента о выполнении его приказа о прекращении огня в ночь на воскресенье.

Напомним, согласно Минским договоренностями с 00:00 15 февраля начинается режим прекращения огня.

Ранее УНИАН сообщал, что Аваков приказал прекратить огонь с 00:00 часов 15 февраля.