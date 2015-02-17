Порошенко призвал Меркель и Путина принять все меры для прекращения огня в районе Дебальцево

Президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом РФ Владимиром Путиным призвал принять все меры для полного и безусловного прекращения огня, особенно в районе Дебальцево.

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Как сообщает пресс-служба президента Украины, также Порошенко призвал начать отведение тяжелого вооружения под контролем и верификацией наблюдателей ОБСЕ.

Стороны договорились о продолжении контактов для выполнения Минских договоренностей.