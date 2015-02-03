Завтра в Москве экс-премьер Азаров проведет пресс-конференцию и представит книгу об Украине

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, Азаров намерен на пресс-конференции в редакции «Комсомольской правды» представить книгу «Украина на перепутье».

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Как сообщал УНИАН, 20 января Генеральной прокуратурой Украины начата процедура подготовки документов по экстрадиции Азарова, экс-президента Виктора Януковича и министра финансов Юрия Колобова.

По ходатайству Генпрокуратуры Украины, 19 января этого года Печерский райсуд города Киева вынес постановление об избрании меры пресечения в виде взятия под стражу в отношении Азарова.

21 февраля 2014 года бывший президент Янукович самоустранился от исполнения своих конституционных полномочий и сбежал в Россию. Это произошло после нескольких месяцев протестов в Украине, которые закончились кровопролитием.

Вместе с Януковичем из Украины сбежали и его «соратники», в частности Азаров.

Против Януковича, экс-генпрокурора Виктора Пшонки и ряда других бывших чиновников открыто уголовное производство о массовых убийствах мирных граждан. Они объявлены в розыск.

Также против ряда высокопоставленных должностных лиц времен Януковича открыты уголовные производства по фактам отмывания средств и выведения капиталов.

12 января 2015 г. министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Интерпол объявил в розыск экс-президента Януковича, Азарова и еще нескольких лиц.