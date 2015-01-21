ГПУ начала подготовку документов для экстрадиции Януковича, Азарова и Колобова

Об этом сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ Генпрокуратуры.

Как ранее сообщалось, Генпрокуратура осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению Януковича, Азарова и Колобова в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой).

Указанные чиновники подозреваются в завладении государственными средствами в особо крупном размере в сумме более 220 млн грн.

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После подтверждения Интерполом информации об объявлении Януковича, Азарова и Колобова в международный розыск, а также благодаря полученным в ходе расследования уголовного производства доказательствам, 19 января 2015 года следственным судьей удовлетворено ходатайство Генеральной прокуратуры Украины и указанным лицам избрана мера пресечения - содержание под стражей, что является обязательным условием обращения в правоохранительные органы иностранных государств о выдаче подозреваемых Украины для привлечения к уголовной ответственности.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля 2014 года бывший президент Янукович самоустранился от выполнения своих конституционных полномочий и бежал в Россию. Это произошло после нескольких месяцев протестов в Украине, закончившихся кровопролитием.

Вместе с Януковичем из Украины сбежали и его «соратники», в том числе и Азаров.

В отношении Януковича, экс-генпрокурора Виктора Пшонки и ряда других бывших чиновников открыто уголовное производство о массовых убийствах мирных граждан. Они объявлены в розыск.

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Также против ряда высокопоставленных чиновников времен Януковича возбуждены уголовные производства по фактам отмывания средств и вывода капиталов.

12 января 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Интерпол объявил в розыск экс-президента Януковича, Николая Азарова и еще нескольких человек.

16 января генпрокурор Виталий Ярема заявил, что Генеральная прокуратура готовит пакет документов для начала процедуры экстрадиции из РФ Януковича, Азарова и других украинских высокопоставленных чиновников, которых Интерпол объявил в международный розыск.