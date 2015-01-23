Москаль: так называемые "партизаны" взорвали поезд с украинским углем

Об этом сообщает сайт главы ОГА Геннадия Москаля.

Луганская область единственная из областей Украины отсоединена от единых энергетических систем из-за перебитых военными действиями магистральных линий.

"Львиная доля электроэнергии для населенных пунктов на нашей территории обеспечивается теплоэлектростанцией в г.Счастье, которая работает на угле марки «А». Данного угля на подконтрольной территории Украине нет, он добывается в Ровеньках и Свердловске (зона, оккупированная так называемой "ЛНР"). Угольные предприятия «Ровенькиантрацит» и «Свердловскантрацит», как и ТЭС в м.Щастя, относятся к ДТЭК и зарегистрированы на подконтрольной Украине территории. Чтобы обеспечить ТЭС топливом, уголь марки «А» из Ровенек и Свердловска поездом заезжает через станцию Гуково на территорию Российской Федерации, проходит здесь таможенный и пограничный контроль, а в дальнейшем через станцию Лантрановка следует на контролируемую Украиной территорию Луганской области и выгружается на ТЭС в г.Счастье. Других перевозок по этому маршруту нет, уголь из Ровенек и Свердловска в России не выгружается, поскольку РФ имеет избыток собственного угля марки «А», который добывает открытым способом. Поэтому подрыв поезда с углем, который предназначался для ТЭС в Счастье, -- это прямая диверсия против контролируемой Украиной территории Луганской области", - заявил Москаль.

Читайте такжеДнепр-1: на Луганщине партизаны взорвали поезд, который вывозил в Россию угляПо его словам, если станция остановится из-за отсутствия угля, почти вся контролируемая Украиной территория Луганской области будет обесточена, а вся ответственность за это ляжет на так называемых партизан-подрывников.

"Материалы по подрыву поезда с углем будут направлены в Генпрокуратуру для правовой оценки диверсии. Отдельно добавим, что те, у кого есть желание устроить партизанскую войну, могут отметиться в с.Жолобок вблизи 29-го блокпоста на Бахмутке, где сейчас стоят российские регулярные войска с бронетехникой, в с.Голубовское Попаснянского района, из села, контролируемого Украиной, ставшем селом, подконтрольным российской армии", - заявил председатель Луганской ОГА.

Ранее полк "Днепр-1" сообщил о подрыве координированными полком партизанами поезда с углем, следовавшего в Россию.