Москаль: так называемые "партизаны" взорвали поезд с украинским углем

11:42, 23 января 2015
Политика
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Луганская облгосадминистрация обращается к так называемым «партизанам», взорвавшим поезд с углем на станции «Красная могила», с просьбой не устраивать диверсии против контролируемой Украиной территории Луганской области.

Москаль просит так называемых партизан не совершать диверсий против Украины

Об этом сообщает сайт главы ОГА Геннадия Москаля.

Луганская область единственная из областей Украины отсоединена от единых энергетических систем из-за перебитых военными действиями магистральных линий.

"Львиная доля электроэнергии для населенных пунктов на нашей территории обеспечивается теплоэлектростанцией в г.Счастье, которая работает на угле марки «А». Данного угля на подконтрольной территории Украине нет, он добывается в Ровеньках и Свердловске (зона, оккупированная так называемой "ЛНР"). Угольные предприятия «Ровенькиантрацит» и «Свердловскантрацит», как и ТЭС в м.Щастя, относятся к ДТЭК и зарегистрированы на подконтрольной Украине территории. Чтобы обеспечить ТЭС топливом, уголь марки «А» из Ровенек и Свердловска поездом заезжает через станцию Гуково на территорию Российской Федерации, проходит здесь таможенный и пограничный контроль, а в дальнейшем через станцию Лантрановка следует на контролируемую Украиной территорию Луганской области и выгружается на ТЭС в г.Счастье. Других перевозок по этому маршруту нет, уголь из Ровенек и Свердловска в России не выгружается, поскольку РФ имеет избыток собственного угля марки «А», который добывает открытым способом. Поэтому подрыв поезда с углем, который предназначался для ТЭС в Счастье, -- это прямая диверсия против контролируемой Украиной территории Луганской области", - заявил Москаль.

Читайте такжеДнепр-1: на Луганщине партизаны взорвали поезд, который вывозил в Россию угляПо его словам, если станция остановится из-за отсутствия угля, почти вся контролируемая Украиной территория Луганской области будет обесточена, а вся ответственность за это ляжет на так называемых партизан-подрывников.

"Материалы по подрыву поезда с углем будут направлены в Генпрокуратуру для правовой оценки диверсии. Отдельно добавим, что те, у кого есть желание устроить партизанскую войну, могут отметиться в с.Жолобок вблизи 29-го блокпоста на Бахмутке, где сейчас стоят российские регулярные войска с бронетехникой, в с.Голубовское Попаснянского района, из села, контролируемого Украиной, ставшем селом, подконтрольным российской армии", - заявил председатель Луганской ОГА.

Ранее полк "Днепр-1" сообщил о подрыве координированными полком партизанами поезда с углем, следовавшего в Россию.

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