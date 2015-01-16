Ситуация в Донецком аэропорту остается сверхсложной, боевики пустили в ход слезоточивый газ - Минобороны

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

«Утром террористы безуспешно продолжают атаковать позиции украинских военных, которые героически держат оборону терминала. Около 12 часов боевики применили одну из разновидностей слезоточивого газа против украинских военнослужащих. Украинские военные дают отпор и продолжают удерживать позиции», - сообщили в пресс-службе, отметив, что противник несет многочисленные потери в живой силе и технике.

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Как сообщал УНІАН, в последние дни террористы активизировали атаки на украинских военных в Донецком аэропорту.

Спикер АТО Андрей Лысенко заявил, что аэропорт остается под контролем украинских военных. Он также сказал, что бойцы в аэропорту вчера получили "всю необходимую помощь".