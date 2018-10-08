Беспрецедентные поздравления по случаю 666-летия Владимира Путина

Когда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин будет праздновать свой воскресный день рожденья «в кругу родных, близких и друзей», злые языки заговорили о том, что Владимир Владимирович совсем плох и никому не нужен, но на самом деле все оказалось совершенно наоборот.

Бытует мнение, что у Владимира Путина есть родные, близкие и друзья. Видится он с ними редко, как правило, по большим праздникам. В такие дни Владимир Владимирович устало приходит домой, спускается в подвал, достает оттуда родных, близких и друзей и тщательно рассаживает их за праздничным столом, фиксируя отваливающиеся челюсти специальными веревочками. Время от времени тела самых непоседливых с бульканьем сползают со стульев. Тогда Владимир Путин шутливо грозит им пальцем и, приятно суетясь, возвращает неуклюж обратно. Наконец, гости рассажены, Путин гасит верхнее освещение, затепливает праздничные гнилушки и молча сидит в их бледном мерцании, неотличимый от всех.

С тех пор Владимир Владимирович в свой день рождения старался уйти из дому куда-нибудь подальше, на хоккей или в тайгу, но высоты небывалого вяличия, достигнутые Россией в год 666-летия бледного господаря, в конце концов вернули его к истокам, ибо положение обязывало именинника принимать поздравления со всего мира

Когда Путин брал себе Алину, то разрешил ей входить в его доме во все комнаты, кроме этой, но однажды она, сгорая от любопытства, присущего, в сущности, многим гимнасткам, заглянула в запретную дверь в самый разгар праздника и потеряла сознание от страха, а Путин машинально укусил ее за шею, но тут по комнате пробежала крыса, Путин бросился за ней, перевернул гроб, возникла неразбериха, воспользовавшись которой, крыса сумела скрыться, отбросив хвост, и в итоге торжество получилось с горьким привкусом, как говорится, ни уму ни сердцу.

С тех пор Владимир Владимирович в свой день рождения старался уйти из дому куда-нибудь подальше, на хоккей или в тайгу, но высоты небывалого вяличия, достигнутые Россией в год 666-летия бледного господаря, в конце концов вернули его к истокам, ибо положение обязывало именинника принимать поздравления со всего мира. «Лидеры стран поздравляют Путина с днем рожденья... Телефон буквально разрывается, - писали российские СМИ. - Путина поздравили белорусский лидер Александр Лукашенко и президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев». Как эти двое сумели разорвать телефон Путина, непонятно: очевидно, они звонили по очереди, чтобы Трамп не смог пробиться; единственным, кто успел проскочить с утра, стал Нетаньяху, но это и неудивительно. «Мировые лидеры поздравили Путина с днем рождения», - подытожили российские СМИ. В числе мировых лидеров - мировой лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев, мировой лидер Киргизской Республики Сооронбай Жээнбеков и даже мировой лидер Армении Пашинян Никол. За семь минут до полуночи российские СМИ догадались заглянуть в твиттер мирового лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, и что вы думаете? Поздравление Путину висело там с 18.54!

За семь минут до полуночи российские СМИ догадались заглянуть в твиттер мирового лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, и что вы думаете? Поздравление Путину висело там с 18.54!

Трамп, правда, так и не дозвонился, но, к счастью, таких, как он, оказалось мало, и все это была шушера - Меркель, там, дура, Макрон этот, недомерок, бесноватая Мэй, словом, не мировые лидеры, не Шавкат Мирзиёев и уж тем более не Сооронбай Жээнбеков. «Трамп не рискнул поздравить Путина с днем рождения лично, - подметили аналитики телеканала «Царьград». - Сообщения в официальном твиттере Трампа за 7 октября были посвящены переговорам с КНДР и соперничеству между американскими демократами и консерваторами». Но между строк что-то такое, безусловно, читалось, и таки да! Вечером того же дня некто «Donetsk Live» зафиксировал в социальных сетях, как на Башне Трампа загорелись окна в форме слова «Putin H B», которое в России быстро перевели как «Путин Д Р», или «С днем рождения, великий Владимир Владимирович Путин, низкий вам поклон от ничтожного Трампа», хотя многие ошибочно расшифровали «Putin H B» как ««Putin Huilo Bliad».

На следующий день, как бы подытоживая все сказанное, «Лайфньюс» выпустил важнейшую геополитическую новость : «Учёные назвали главную опасность маленького пениса». Про Владимира Владимировича в ней, правда, ничего не было, но оно было и ни к чему. Все и так уже давно в курсе.

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Всех желающих помочь украинской армии поздравить Путина со всеми праздниками сразу просят обращаться в фонд «Повернись живим» . Страница фонда в Фейсбук https://www.facebook.com/backandalive/

Василий РЫБНИКОВ