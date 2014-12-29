Рада перед рассмотрением бюджета объявила перерыв до 02.35

Как передает корреспондент УНИАН, премьер-министр Арсений Яценюк предложил парламенту объявить перерыв и согласовать вместе с председателем ВР и руководителями фракций тексты еще нескольких правительственных законопроектов, которые необходимо принять перед принятием бюджета.

Читайте такжеРада приняла закон о введении дополнительной импортной пошлины на 100 товарных групп«Чтобы у нас не было дискуссий в зале, чтобы у нас были правильные, единые, согласованные решения», - сказал Яценюк.

В свою очередь, спикер Владимир Гройсман по требованию фракций коалиции объявил перерыв в работе пленарного заседания на один час.

В 22:30 он объявил еще один часовой перерыв.

В 01.35 Гройсман объявил перерыв в заседании парламента на один час перед рассмотрением вопроса по госбюджету-2015.

Как передает корреспондент УНИАН, перед этим он предложил во всех принятых сегодня законах определить, что они вступают в силу со дня опубликования.

Однако, это предложение вызвало дискуссии в сессионном зале.

После этого Гройсман предложил обсудить этот вопрос уже после «вынужденного перерыва, который я объявил по требованию фракций, поскольку сейчас мы переходим к формированию проекта бюджета на 2015 год».