Холодницкого не уволили с должности главы САП - решили ограничиться выговором (фото)

Решение может быть обжаловано в административном суде или в Высшем совете правосудия.

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП) решила не увольнять Назара Холодницкого с должности заместителя генерального прокурора Украины - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а ограничиться выговором.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение объявил председатель комиссии Виталий Грушковский.

«КДКП решила привлечь Холодницкого к дисциплинарной ответственности в виде выговора», - сказал он.

Грушковский также добавил, что данное решение может быть обжаловано в административном суде или в Высшем совете правосудия.

После заседания КДКП Холодницкий покинул помещение комиссии под возгласы активистов антикоррупционных организаций, которые кричали «Позор!».

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Как сообщал УНИАН, 30 марта Луценко и Сытник обратились в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с представлением об увольнении Холодницкого с должности руководителя САП.

По сообщению пресс-службы Генпрокуратуры, дисциплинарные жалобы о совершении Холодницким дисциплинарных проступков составлены по фактам, выявленным в ходе уголовного производства, которое расследуется НАБУ совместно с ГПУ.

Сам Холодницкий заявлял, что производство против него зарегистрировано по статье Уголовного кодекса о разглашении данных предварительного расследования и принуждении свидетелей к даче показаний.

19 июля Сытник направил возражения на заключение члена КДКП рекомендации объявить руководителю САП выговора.

В НАБУ отмечали, что член КДКП в своем заключении подтвердил «грубые нарушения руководителем САП правил прокурорской этики, разглашение сведений, которые стали ему известны при исполнении служебных полномочий, совершение действий, порочащих звание прокурора, незаконного вмешательства в служебную деятельность другого прокурора».