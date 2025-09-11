Отмечается, что выстрел в Чарли Кирка был сделан с большого расстояния, "возможно, с крыши".

В Соединенных Штатах Америки был задержан подозреваемый в убийстве активиста Чарли Кирка, которое произошло 10 сентября в штате Юта. Об этом сообщил директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Патель.

"Подозреваемый в сегодняшней ужасной стрельбе, в результате которой погиб Чарли Кирк, сейчас находится под стражей. Спасибо местным и государственным органам власти штата Юта за сотрудничество", – написал он в соцсети Х.

В свою очередь, комиссар Департамента общественной безопасности штата Юта Бо Мейсон сказал, что сейчас следователи располагают только записями с камер видеонаблюдения.

"Единственная информация, которую мы имеем о подозреваемом, вероятном стрелке, взята с камер видеонаблюдения (CCTV) здесь, на территории кампуса. У нас есть эти записи. Мы их анализируем. Но это записи с камер видеонаблюдения, поэтому вы можете представить, какое они имеют качество", – приводит его слова CNN.

Отмечается, что выстрел в Чарли Кирка был сделан с большого расстояния, "возможно, с крыши", добавил Мейсон.

Губернатор штата Юта Спенсер Кокс говорит, что по мнению официальных лиц, в убийстве Кирка был задействован только один человек.

"На данный момент нет информации, которая бы давала основания полагать, что в этом преступлении задействовано еще одно лицо", – цитирует его CNN.

В то же время, по его словам, правоохранители "активно разыскивают" лиц, которые могут иметь дополнительную информацию об инциденте. Кокс добавил, что лицо, которое "интересует следствие", уже задержано. Проводится допрос.

Убийство Чарли Кирка

10 сентября на территории кампуса Университета долины Юта застрелили известного активиста, соратника Дональда Трампа – Чарли Кирка. Он умер в больнице. Ему был 31 год.

Известно, что выступление в Юте было первым в рамках тура American Comeback. Кирк должен был посетить 14 городов США.

"Великий, даже легендарный Чарли Кирк умер. Никто в Соединенных Штатах Америки не понимал и не чувствовал сердца молодежи лучше, чем Чарли. Его любили и уважали все, особенно я, а теперь его больше нет с нами", – прокомментировал гибель Кирка президент США Дональд Трамп.

