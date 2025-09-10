Было опубликовано новое исследование, которое объясняет, в какой ситуации мы сейчас находимся.

Люди уничтожили более 100 видов — и многие другие находятся на грани исчезновения или переживают значительное сокращение численности.

Некоторые ученые утверждают, что мы вступили в "шестое массовое вымирание", подобное тому, которое уничтожило динозавров 66 миллионов лет назад. Но на этот раз причиной является биологическое разрушение, вызванное деятельностью человека, а не астероид размером с город, пишет CNN.

Новое исследование, опубликованное в журнале PLOS Biology, утверждает, что хотя снижение биоразнообразия действительно имеет место, насекомые, растения и животные не исчезают с такой скоростью, которая могла бы соответствовать массовому вымиранию — феномену, обычно определяемому как потеря 75% всех видов за геологический период времени. Всего в 4,5-миллиардной истории Земли произошло только пять массовых вымираний.

Вместо этого исследование показывает, что недавние вымирания групп растений и животных редки и чаще всего ограничены островными экосистемами. Более того, темпы вымирания могут замедляться, отчасти благодаря усиленным мерам по охране природы, особенно среди млекопитающих и птиц.

Большинство вымираний приходится на птиц и млекопитающих

Анализ, проведенный Уинсом и его соавтором Кристен Сабан, аспиранткой Гарвардского университета, основан на 163 022 видах растений и животных, оцененных Международным союзом охраны природы (IUCN). Исследование сосредоточено на вымирании на уровне родов с 1500 года.

Род — это биологическая классификация, объединяющая разные, но близкородственные виды. Например, род Canis включает волков, собак, койотов и шакалов. При этом род может быть монотипическим, то есть содержать только один уникальный вид, например нарвала, гинкго или утконоса.

Уинс отметил, что они с Сабан решили провести анализ на уровне родов, поскольку это, вероятно, отражает больше эволюционной истории, чем анализ на уровне отдельных видов.

Исследование показало, что за последние 500 лет вымерло 102 рода — 90 животных и 12 растений. Кроме того, вымирания наблюдались в двух более широких категориях: 10 семейств, объединяющих роды, и два порядка, объединяющих семейства.

Среди вымерших родов за последние 500 лет были додо (Raphus), морская корова (Hydrodamalis) и Cylindraspis — группа недавно вымерших гигантских черепах, обитавших на Маврикии и соседних островах. Другие вымершие ветви включали гавайских птиц-медососов семейства Mohoidae и порядок Dinornithiformes, объединяющий гигантских бескрылых птиц, таких как моа Новой Зеландии.

Большинство вымираний приходится на млекопитающих (21 род) и птиц (37 родов), что в сумме составляет 179 видов. Согласно исследованию, это делает вымирания редкими — всего 0,45% от 22 760 родов, оцененных IUCN.

Анализ также показал, что большинство вымираний происходило среди родов, обитавших исключительно на островах. Например, большинство вымираний птиц произошло на Маскаренских, Гавайских островах и в Новой Зеландии. Островные экосистемы особенно уязвимы к инвазивным видам, часто завозимым людьми, отметил Уинс, и это не обязательно отражает более широкие риски вымирания.

Удивительно, но анализ показал, что темпы вымирания на уровне родов, похоже, начали снижаться, с пиком в 1870-е, 1890-е и 1900-е годы.

