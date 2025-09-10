По словам певицы, это был примитивный, но эффективный ход.

Российская певица Алла Пугачева призналась, что брак с певцом Филиппом Киркоровым на самом деле был фиктивным. Заявление по этому поводу она сделала в интервью для программы "Скажи Гордеевой".

"У меня было два настоящих брака. Первый с Миколасом (Орбакасом - УНИАН) и последний с Максом. А вот эти три посередке - это была помощь другу", - заявила она.

Говоря о Киркорове, Пугачева отметила, что ее "забодали":

"Моя мама, пока была жива, говорила: "Помоги Филиппчику". Его бабушка, которая дружила с моей мамой: "Помоги Филиппчику". Это было еще с подросткового возраста. Я знала его маму. Я не любила Бедроса, но Виктория была, конечно, грандиозная женщина. Она болела раком. И у нее была безумная, просто сверхъестественная любовь к Филиппу, мне тогда непонятная".

По словам певицы, в семье решили, что она ему поможет, и она думала, что года за три "поднимет" его. На уточняющий вопрос, можно ж было не жениться, Пугачева ответила:

"А как иначе? Если говорят, что роман с Пугачевой, то знают все… Это сразу привлекает внимание. Ход примитивный, конечно, но очень хорошо работал в то время. Он не может быть на меня в обиде, я ему дала все, что могла".

