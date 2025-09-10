Чиновник Министерства науки и высшего образования Польши считает, что пересечение границы Польши ударными дронами со стороны России является российским вторжением.

В случае усиления дроновых и ракетных атак со стороны России, которые могут угрожать безопасности Польши, официальная Варшава готова перенимать опыт Украины в отражении этих атак для защиты образовательных учреждений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сказал заместитель государственного секретаря Министерства науки и высшего образования Польши Анджей Шептицкий в Киеве.

"Это для нас новая ситуация – что вчера ночью произошло в Польше. Правительство уже работает над этой ситуацией. Я уверен, что в будущем будем готовы", – отметил Шептицкий.

Отдельно он добавил, что уже неофициально польская сторона общалась с украинской на уровне министров образования во время межправительственных консультаций в прошлом году.

"Мы обсуждали различные темы. Также это очень важный для Украины вопрос, и, в этом смысле, мы следуем украинскому опыту. И если будет такая угроза, такая потребность, я уверен, – мы также будем использовать украинский опыт", – сообщил Шептицкий.

Он отметил, что до вчерашней ночи были три-четыре случая, когда в Польшу залетал вражеский дрон.

"И это, казалось, может быть провокация, может быть просто случайно. Теперь, со вчерашнего дня, мы в другой ситуации. Мы знаем, что это уже не случайно. Это просто российская провокация, российское вторжение", – подчеркнул Шептицкий.

Российские дроны в Польше

Как сообщал УНИАН, этой ночью во время массированной комбинированной атаки России против Украины российские дроны залетели в воздушное пространство Польши. Польскую государственную границу могло пересечь около двух десятков дронов.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что на территорию страны залетели 19 дронов РФ. 4 цели были сбиты. Часть беспилотников залетела в Польшу с территории Беларуси.

