Оказалось, что даже самые привлекательные мужчины получали меньше "лайков", чем женщины, оцененные другими как "ниже среднего".

Новое исследование показало, как мужчины и женщины по-разному используют приложения для знакомств. Результаты работы ученых проанализировал американский психолог Марк Треверс в своей статье для Forbes.

Речь идет об исследовании 2025 года, опубликованном в журнале PLOS One. Ученые Рената Топинкова из Мюнхенского университета имени Людвига-Максимилиана и Томаш Дивиак из Манчестерского университета проанализировали данные почти 3000 гетеросексуальных пользователей чешского приложения для знакомств. Оказалось, что мужчины чаще ставили "лайки" женщинам, которых пользователи считали более привлекательными, чем они сами, тогда как женщины подходили к выбору гораздо осторожнее.

Исследователи обнаружили, что рейтинг привлекательности в приложении устанавливался крайне неравномерно. Небольшая группа пользователей (в основном женщин) получала огромное количество лайков, в то время как многие почти не получали внимания.

"Даже самые привлекательные мужчины получали меньше "свайпов", чем женщины, оцененные другими как "ниже среднего". Причиной этому стало не только гендерное неравенство (мужчин на платформе больше, чем женщин), но и культурные ожидания - именно от мужчин чаще ждут первых шагов", - говорится в статье.

По его словам, в итоге возникает дисбаланс спроса и предложения: множество мужчин конкурируют за относительно небольшое число женщин. На том же Tinder мужчины составляют большинство активной аудитории, а значит, женщины имеют больше выбора и больше "рычагов влияния".

Также исследование показало, что поведение женщин на сайтах знакомств чаще "осторожное".

"То есть женщины обычно контактируют с мужчинами, которых воспринимают как немного менее или примерно столь же привлекательных, как они сами. При численном преимуществе это позволяет женщинам быть более избирательными и обращать внимание не только на внешность, но и на ценности, совместимость, общие интересы и вовлечённость. В итоге это помогает находить более успешные и значимые связи", - добавил Треверс.

Психолог констатировал, что мужчины могут сколько угодно "свайпать" женщин "вне своей лиги", но именно взаимность и баланс привлекательности приводят к реальным встречам и отношениям.

