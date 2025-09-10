Александр Ягольник признался, что нашел ту, с кем его сердце "бьется в унисон".

Известный украинский продюсер Александр Ягольник обвенчался с женой, художницей Светланой Бойко. Об этом он рассказал в Facebook, опубликовав фото с таинства.

"В свои 55 я многое видел. У меня были разные браки. Один - как деловой договор. Другой - как расплата за прошлое. И только сейчас, когда надеяться было бесполезно, я нашел ту, с кем мое сердце бьется в унисон", - написал он.

По его словам, таинство венчания прошло в селе Обуховичи Киевской области в храме Покрова Святой Богородицы. Церковный брак пары заключал военный капеллан.

Видео дня

Говоря о своей супруге Светлане, Ягольник отметил:

"Она пришла в мою жизнь, когда я уже не ожидал. Художница духовных картин, несущих свет. Она узнала меня, а я ее. Как Джейн Остин, я верю, что есть нечто большее, чем расчет или страсть. Это было родство душ. Близнецовое пламя, как его называют. Наш диалог - это звон хрустальных кубков, где слова становятся лишними. Мы понимаем без слов, объединенных общими духовными интересами, и вместе стали единым целым. Настоящая любовь - это искусство, где двое творят полотно жизни, не теряя себя".

Продюсер добавил, что венчание для него - не просто обряд:

"Это символический переход от хаоса к гармонии. Запах ладана, свет свечей, тишина. Все это создает атмосферу, где сердца обещают перед Богом. Это ответственность. Это ежедневный выбор заботиться, прояснять трудности и творить вместе".

Напомним, ранее УНИАН писал, что Александр Ягольник во второй раз женился.

Вас также могут заинтересовать новости: