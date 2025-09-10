Глава МИД Польши напомнил венгерскому лидеру о его позиции относительно российской агрессии.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил солидарность с Польшей и подчеркнул неприемлемость нарушения территориальной целостности страны после того, как ночью ее территорию атаковали российские "Шахеды". В ответ министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский указал Орбану на то, что Венгрия должна перестать занимать нейтральную позицию.

"Венгрия полностью солидарна с Польшей после недавнего инцидента с дроном. Нарушение территориальной целостности Польши является неприемлемым", - написал Орбан в сети Х.

Он также отметил, что этот инцидент доказывает, что "политика призывов к миру в войне между Россией и Украиной является разумной и рациональной". Мол, пришло время положить конец "рискам и опасностям". Венгерский премьер добавил, что именно с этой целью он поддерживает усилия президента США Дональда Трампа, "направленные на достижение мира".

Сикорский, отвечая Орбану, подчеркнул, что инцидент с российскими беспилотниками означает, что Венгрии сначала надо перестать занимать нейтральную позицию.

"Нет, Виктор. Этот инцидент доказывает, что тебе следует перестать занимать нейтральную позицию и осудить российскую агрессию. Мы просим тебя разблокировать выделение средств ЕС на оборону, принять более жесткие санкции против агрессора и отозвать свое вето на начало переговоров Украины о вступлении в ЕС", - отметил глава МИД Польши.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо тоже отреагировал на вторжение российских "Шахедов" в Польшу. Он назвал его серьезным инцидентом, который "может иметь далеко идущие последствия", а потому, по его мнению, "чрезвычайно важно объективно определить, было это преднамеренным или случайным и кто контролировал беспилотники". Также он предложил свое сотрудничество "в поиске всех необходимых ответов" на эти вопросы.

Как сообщал ранее УНИАН, атака беспилотников России на Польшу выявила серьезные проблемы в НАТО. Так считает соучредитель и управляющий партнер DroneUA Валерий Яковенко. Он отметил: если НАТО когда-то придется сбивать не несколько десятков таких дронов, а несколько сотен, как это делает каждую ночь Украина, - любые запасы военной техники, включая их ресурс, могут очень быстро закончиться. Эксперт указал на то, что тратить ракеты класса "воздух-воздух" или летучие часы истребителей F-35 против таких целей экономически нецелесообразно.

По мнению военнослужащего и аэроразведчика Игоря Луценко, Украине надо заявить о готовности помочь Польше бороться с БпЛА, в частности она может направить определенное количество антишахедных подразделений в Польшу и предоставить другую помощь в организации противодроновой обороны. Также, по его словам, нужно объявить о готовности принять на обучение в наших центрах польских военных - именно по тематике сбивания "Шахедов".

Военный эксперт Defense Express Олег Катков связал атаку дронов на Польшу с совместными военными учениями России и Беларуси, которые стартуют в ближайшие дни. Он отметил, что Россия пытается всегда действовать глобально, и поэтому этой атакой она не только проверяла политическую реакцию Польши, США или всего НАТО, но и проверяла боевую готовность Польши. Налет дронов и учения "Запад-2025" он назвал "частями одного пазла".

