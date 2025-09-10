Хотя Россия имеет тактические успехи на фронте, стратегически она уже потерпела катастрофическое поражение.

Путин проигрывает войну в Украине, если принимать во внимание стратегическую цель Кремля - его стремление восстановить за Россией статус глобальной сверхдержавы. Так или иначе Москве теперь придется иметь на западной границе очень враждебного и хорошо вооруженного соседа, пишет на страницах авторитетного журнала The Atlantic директор программы США в Европейском совете по международным отношениям Джереми Шапиро.

По его мнению, война в Украине должна была продемонстрировать военную мощь России, которая бы вывела ее на уровень сверхдержавы. Но три с половиной года войны в Украине показали, что Россия не тянет на статус глобального гегемона. Вместо сокрушительной силы Россия показала впечатляющий пример "национального самовредительства", пишет Шапиро.

По мнению аналитика, сам факт того, что Россия сейчас изо всех сил борется за захват сел на Донбассе, (вместо того, чтобы контролировать Киев,) означает поражение в войне.

"В чисто военном плане [России] удалось не проиграть и, возможно, она даже прокладывает себе путь к определенной изнурительной победе на Донбассе. Но даже если она закрепит свои территориальные достижения и не пустит Украину в НАТО, Россия получит лишь пирровую победу, заложив свое будущее ради нескольких разбомбленных квадратных километров. Иными словами, Россия фактически проигрывает войну в Украине - не Украине, а всем остальным", - пишет аналитик.

Шапиро считает очевидным, что так или иначе война закончится тем, что на западной границе РФ теперь будет существовать радикально враждебное и хорошо вооруженное государство - "постоянная рана, истощающая западный фланг России". Кроме того, огромный внутренний рынок Европы теперь надолго останется закрытым для российских товаров, включая энергоносители. Сама Россия также надолго потеряла доступ к западным военным технологиям.

"Война России против Украины вовсе не сделала ее сверхдержавой, а наоборот, понизила ее с уровня потенциальной империи до уровня недовольного младшего партнера Китая. (...) Это не победа, а инициированный собственными руками упадок", - пишет Шапиро.

Нежелание Кремля даже обсуждать мир аналитик объясняет тем, что Путин осознал эту печальную реальность: Россия не способна достичь результата, на который надеялась, а без этого окончание войны станет окончательным подтверждением ее слабости.

"Россия доказала не свою стойкость, а свою почти ненужность. Россия не переоткрыла свое имперское предназначение. Она обнаружила лишь то, что все еще может разрушать, и что разрушение - это почти все, что может предложить ее внешняя политика", - резюмирует аналитик.

