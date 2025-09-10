Премьера фильма запланирована на 16 января 2026 года.

Стриминговый сервис Netflix показал официальный трейлер криминальной драмы "Лакомый кусок" (The Rip) с Мэттом Дэймоном и Беном Аффлеком в главных ролях.

По сюжету фильма, команда полицейских в Майами находит в старом доме тайник с миллионами долларов, и доверие между ними дает трещину. А когда о конфискованных деньгах узнают другие стороны, сомнений становится все больше.

Кроме Дэймона и Аффлека, в ленте снялся Стивен Юн из "Ходячих мертвецов". Режиссером выступил Джо Карнахан, создатель таких фильмов, как "Козырные тузы" и "Команда "А", а также как автор и режиссер сериала "Черный список".

Премьера драмы "Лакомый кусок" запланирована на 16 января 2026 года на Netflix.

Фильм "Лакомый кусок" - трейлер

Как пишет Daily Mirror, выход нового фильма с Мэттом Дэймоном и Беном Аффлеком откладывалась из-за крупных задержек.

Карнахан поделился, что идея фильма возникла "из глубоко личного опыта" его друга, который был главой отдела по борьбе с наркотиками в полиции округа Майами-Дейд.

"История частично основана на его жизни, а также на моей давней любви к классическим полицейским триллерам 70-х, где большое внимание уделялось характерам и взаимоотношениям, и которые стали культовыми для того времени", - отметил режиссер.

Отмечается, что название The Rip отсылает к термину, используемому полицейскими Майами, когда они изымают имущество у преступников.

