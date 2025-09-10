Поднятие европейцами истребителей для отражения незначительного количества российских дронов во время атаки по Польше является экономически неоправданным шагом, заявил соучредитель и управляющий партнер DroneUA Валерий Яковенко.
"Если НАТО когда-то столкнется с необходимостью сбивать не несколько десятков таких дронов, а несколько сотен, как это делает каждую ночь Украина - любые запасы военной техники, включая их ресурс, могут очень быстро закончиться", - сказал Яковенко в эфире "Киев24".
Эксперт добавил, что Украина является единственной страной в мире, которая имеет модульную систему противовоздушной обороны. Что позволяет целесообразно использовать все имеющиеся средства ПВО для обезвреживания воздушных целей.
"Тратить ракеты класса "воздух-воздух" или леточасы истребителей F-35 против таких целей экономически нецелесообразно. И если это эскалировать на потенциальную угрозу в виде сотен дронов, то это не будет работать долго. Запасы закончатся. И даже те ракеты, которые используются - они не изготавливаются в достаточном количестве, чтобы каждую ночь держать оборону. А Украина это делает", - добавил Яковенко.
Атака РФ по Польше - что известно
В ночь на 10 сентября почти два десятка российских беспилотников нарушили воздушное пространство Польши. По словам премьер-министра страны Дональда Туска, значительное количество из них залетело со стороны Беларуси. Также он сообщил о сбитии четырех БПЛА.
В то же время представитель правительства Польши Адам Шлапка сообщил, что НАТО применило статью 4 Североатлантического договора из-за российской атаки. Она предусматривает "совместные консультации" стран-членов Альянса.