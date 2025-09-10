Сейчас Европа не готова отражать большое количество воздушных целей, как это делает Украина, считает Валерий Яковенко.

Поднятие европейцами истребителей для отражения незначительного количества российских дронов во время атаки по Польше является экономически неоправданным шагом, заявил соучредитель и управляющий партнер DroneUA Валерий Яковенко.

"Если НАТО когда-то столкнется с необходимостью сбивать не несколько десятков таких дронов, а несколько сотен, как это делает каждую ночь Украина - любые запасы военной техники, включая их ресурс, могут очень быстро закончиться", - сказал Яковенко в эфире "Киев24".

Эксперт добавил, что Украина является единственной страной в мире, которая имеет модульную систему противовоздушной обороны. Что позволяет целесообразно использовать все имеющиеся средства ПВО для обезвреживания воздушных целей.

"Тратить ракеты класса "воздух-воздух" или леточасы истребителей F-35 против таких целей экономически нецелесообразно. И если это эскалировать на потенциальную угрозу в виде сотен дронов, то это не будет работать долго. Запасы закончатся. И даже те ракеты, которые используются - они не изготавливаются в достаточном количестве, чтобы каждую ночь держать оборону. А Украина это делает", - добавил Яковенко.

Атака РФ по Польше - что известно

В ночь на 10 сентября почти два десятка российских беспилотников нарушили воздушное пространство Польши. По словам премьер-министра страны Дональда Туска, значительное количество из них залетело со стороны Беларуси. Также он сообщил о сбитии четырех БПЛА.

В то же время представитель правительства Польши Адам Шлапка сообщил, что НАТО применило статью 4 Североатлантического договора из-за российской атаки. Она предусматривает "совместные консультации" стран-членов Альянса.

