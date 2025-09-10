Как заявила певица, она знает, что будет, но "не имеет права говорить".

Российская певица Алла Пугачева объяснила свое мрачное "предсказание", озвученное в 2012 году, и намекнула на то, что будет дальше.

В интервью для программы "Скажи Гордеевой", артистке напомнили ее заявление, сделанное 13 лет назад:

"Мы стоим на краю, я чувствую, что сейчас что-то такое начнет происходить, что-то висит в воздухе, и как выбираться из этого д***ма, не знаю".

На вопрос, что она имела в виду, Пугачева ответила:

"У меня чуйка была. Потому что я давно живу, и когда вот это наступает, я это чувствую, не буду объяснять, как… Потому что когда эта мразь пошла, эти доносчики… там начало было, а это просто конец… Родилась при доносчиках, живу, оказывается, при доносчиках. Позорище. Это грибок страны, где появляются доносчики. Надо очищать это. Но если им позволяют, это кранты. Есть и в Минюсте, в следственных комитетах и во всем. Я думаю, что это для них посмешище. Это ужасно, отвратительно, позорно".

А говоря о том, что же будет дальше, певица вдруг заявила:

"Я не имею права говорить. Я знаю, но не имею права… Давай доживем до 2027 года, запомни".

Также Пугачева резко раскритиковала Владимира Путина и Дмитрия Медведева:

"С Димой я дружила… это другой сегодня человек. Я такого не знаю. Так же, как и Владимира Владимировича… я такого не ожидала. Другие люди".

Напомним, как писал УНИАН, Алла Пугачева раскрыла свое мнение о Путине и публично обратилась к нему.

