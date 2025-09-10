Православный праздник сегодня в народе прозвали Федорины вечерки.

11 сентября в церкви по новому стилю вспоминают святую Феодору Александрийскую. Что принято делать в этот день, какие существуют приметы и что за праздник сегодня церковный отмечают по старому стилю - в материале.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

11 сентября (в старом календаре - 24 сентября) отмечают день памяти преподобной Феодоры Александрийской Младшей.

Феодора жила в V веке в Александрии. Она была замужем, но однажды, поддавшись соблазну, изменила мужу. Когда Феодора осознала поступок, то решила искупить грех и ушла в монастырь. Выбрала она не женскую обитель, а мужскую, чтобы спрятаться от супруга.

В монастыре Феодора прожила восемь лет: она делала самую тяжелую работу, соблюдала строгий пост, а ночами молилась. Но судьба послала ей еще одно испытание: когда Феодоре по делам пришлось ненадолго уехать из монастыря, то дочь хозяина гостиницы, где она остановилась, стала добиваться ее расположения (приняла Феодору за мужчину). После отказа она оклеветала Феодору, заявив, что родила от нее ребенка. Женщина взяла на себя чужую вину и семь лет воспитывала дитя в шалаше у монастыря.

Только после смерти Феодоры узнали, что она была женщиной. Ее супруг, узнав правду, также принял постриг, а мальчик, которого растила святая, стал игуменом монастыря.

Какой сегодня православный праздник отмечают еще:

почитают мучеников Димитрия, Еванфию, его супругу, и Димитриана, сына;

мучеников Диодора и Дидима Сирийских;

мученицу Евдокию Рымлянину;

преподобного Ефросина Палестинского.

Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю - 11 сентября вспоминают Усекновение главы Иоанна Предтечи.

О чем просят святую, что нужно, чего нельзя делать сегодня

К святой Феодоре Александрийской обращаются с молитвами дать сил и терпения, чтобы преодолеть жизненные испытания, а также просят прощения и покаяния.

В народе день прозвали Федорины вечерки - в старину женщины устраивали посиделки, на которых готовили блюда из капусты. Поэтому голубцы или капустняк - традиционное блюдо этого дня.

Также на Федору убирают в садах и на огородах, пасечники подготавливают улья к зиме.

11 сентября Церковь предостерегает от ссор, сквернословия, осуждения, зависти, мести. Не принято отказывать в помощи.

Согласно народным поверьям сегодняшний день неблагоприятен для новых начинаний, крупных покупок и любых финансовых дел - принесут убытки. Нельзя лениться, а также поднимать с земли чужие вещи - говорят, что вместе с ними можно "подцепить" болезни или порчу. Читайте более подробно, какой сегодня праздник отмечают в народном календаре.

Приметы 11 сентября

По приметам сегодня судят о зиме и будущем урожае.

пчелы еще летают - к поздней зиме;

поднялись озимые - жди хороший урожай;

дождь пошел - непогода затянется надолго;

высокие муравейники - к холодам.

Главная примета дня: если на Федору много грибов в лесу, то зима будет долгой и суровой.

