Для прохождения теста необходимо выбрать один из двух вариантов - розмарин или корица.

Вероятно, у каждого человека бывал период, когда все в жизни идет не так и накатывает чувство усталости. Существует способ быстро понять, в чем кроется проблема.

Этот психологический тест позволит задействовать интуицию, чтоб узнать, что с вами происходит. Розмарин и корица на изображении символизируют определенные энергии, которые способны указать на корень неприятностей.

Интуиция направит вас к подходящему ответу. Однако помните, мы постоянно развиваемся и меняемся, а потому выбранный вариант расскажет, что вам нужно на конкретно этом отрезке жизни. В долгосрочной перспективе это может не иметь значения.

Психологический тест по картинкам - результаты

Чтобы пройти визуальный тест, посмотрите на изображение и сделайте свой выбор, не задумываясь. То, что вам приглянется в первую очередь, будет лучшим вариантом.

Розмарин

Сейчас у вас особый период, в который вы чрезмерно подвержены инфекциям и вирусам. Стоит внимательнее относиться к тем местам, в которых вы бываете.

Розмарин способен действовать как мощное дезинфицирующее средство, а потому вам стоит провести генеральную уборку у себя дома. Жилище способно накапливать большое количество грязи, что негативно влияет на энергетику человека.

Это очень важно, так как физический мир часто является отражением внутренних переживания людей. В связи с этим будет полезно очистить пространство вокруг себя от всего негативного.

Корица

Если ваш выбор пал на корицу, вероятно, ваши проблемы кроются в вашей энергетике. Так бывает, когда человек окружает себя людьми, которые словно вампиры высасывают из вас жизненные силы.

Обратите особое внимание на личностей, рядом с которыми ощущаете апатию и усталость. У внутренних энергий огромное значение. Если вы сейчас не в лучшей форме, самое время заняться очищением.

