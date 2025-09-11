Грэм также поддержал призывы Трампа к Европе о введении пошлин против Индии и Китая.

Конгресс Соединенных Штатов Америки готов поддержать президента Дональда Трампа во введении жестких санкций против Российской Федерации.

Такое заявление сделал в соцсети Х американский сенатор Линдси Грэм после того, как многочисленные российские дроны нарушили воздушное пространство Польши во время атаки по Украине.

"Мы готовы принять закон, позволяющий введение новых жестких санкций и пошлин, которые вы сможете применять по своему усмотрению. Наша цель – дать вам возможности для противодействия растущей угрозе", – написал сенатор.

Видео дня

Кроме того, Грэм сказал, что Трамп прав, когда призывает страны Европы ввести пошлины против Китая и Индии, "которые покупают дешевую российскую нефть, доходы от которой питают военную машину Путина".

"К Европе: надеюсь, вы понимаете, что республиканцы и демократы в Конгрессе работают вместе с президентом Трампом над новыми идеями, такими как пошлины, чтобы положить конец этой войне. Также надеюсь, что вы следите за этим", – добавил Линдси Грэм.

Российские дроны нарушили воздушное пространство Польши

Как известно, ночью 10 сентября во время очередной массированной атаки по Украине "Шахеды" сбивали и в Польше. Воздушное пространство страны нарушили 19 беспилотников, четыре из которых были сбиты, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Отмечалось, что значительная часть дронов попала в страну с территории Беларуси.

Агентство Reuters сообщало, что НАТО не рассматривает нарушение воздушного пространства Польши российскими дронами как атаку на страну. При этом предварительные данные свидетельствуют, что это было сделано намеренно.

Вас также могут заинтересовать новости: