Конгресс Соединенных Штатов Америки готов поддержать президента Дональда Трампа во введении жестких санкций против Российской Федерации.
Такое заявление сделал в соцсети Х американский сенатор Линдси Грэм после того, как многочисленные российские дроны нарушили воздушное пространство Польши во время атаки по Украине.
"Мы готовы принять закон, позволяющий введение новых жестких санкций и пошлин, которые вы сможете применять по своему усмотрению. Наша цель – дать вам возможности для противодействия растущей угрозе", – написал сенатор.
Кроме того, Грэм сказал, что Трамп прав, когда призывает страны Европы ввести пошлины против Китая и Индии, "которые покупают дешевую российскую нефть, доходы от которой питают военную машину Путина".
"К Европе: надеюсь, вы понимаете, что республиканцы и демократы в Конгрессе работают вместе с президентом Трампом над новыми идеями, такими как пошлины, чтобы положить конец этой войне. Также надеюсь, что вы следите за этим", – добавил Линдси Грэм.
Российские дроны нарушили воздушное пространство Польши
Как известно, ночью 10 сентября во время очередной массированной атаки по Украине "Шахеды" сбивали и в Польше. Воздушное пространство страны нарушили 19 беспилотников, четыре из которых были сбиты, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Отмечалось, что значительная часть дронов попала в страну с территории Беларуси.
Агентство Reuters сообщало, что НАТО не рассматривает нарушение воздушного пространства Польши российскими дронами как атаку на страну. При этом предварительные данные свидетельствуют, что это было сделано намеренно.