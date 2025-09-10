Москва настроена диктовать условия любого завершения войны в Украине, говорится в материале.

В минувшее воскресенье российские оккупационные войска совершили крупнейшую воздушную атаку по Украине за время полномасштабной войны. Напряжение возросло, когда в ночь на 10 августа во время очередной атаки многочисленные дроны РФ залетели в воздушное пространство Польши, которая является членом НАТО.

Как пишет The New York Times, последние атаки свидетельствуют о новом уровне агрессии со стороны России, которая ведет полномасштабную войну против Украины уже более трех лет. Автор отмечает, что для тех, кто слушал заявления российского диктатора Владимира Путина на прошлой неделе, эти события также вписываются в более широкую информационную кампанию.

Издание напоминает, что после резонансной встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась 15 августа на Аляске, правитель РФ в основном не упоминал Украину. Но он вернулся к этому вопросу, когда выступал перед камерами в Китае и во время своей поездки на Дальний Восток России.

В сочетании с усилившимися российскими атаками, его заявления выглядели как попытка показать, что Москва настроена диктовать условия любого завершения войны в Украине.

"Для Украины послание Путина заключается в том, что он убежден в своем военном превосходстве. Для союзников Киева в Европе предупреждение Путина заключается в том, что они будут подвергаться опасности, если реализуют свои планы по возможному развертыванию войск в Украине. Для Трампа Путин сигнализирует, что не пойдет на компромисс относительно своих основных требований, даже несмотря на то, что заявляет о готовности России к заключению соглашения", – говорится в материале.

Отмечается, что Путин верит в то, что оборона Украины может потерпеть крах. Основная позиция диктатора, как говорят неназванные лица, приближенные к Кремлю, заключается в том, что "Киев должен принять любые мирные условия, которые предлагаются сейчас, поскольку любое будущее соглашение будет хуже".

Кроме того, Путин проявляет все большую фрустрацию в отношении европейских стран, которые пытаются сформировать "коалицию желающих" для обеспечения гарантий безопасности Украины. Партнеров Украины в Европе во время пребывания в Китае диктатор назвал "партией войны". По его словам, она хочет воевать с Россией "до последнего украинца".

Тем временем Путин не перестает нахваливать американского лидера Дональда Трампа. Кремлевский диктатор считает его основной фигурой для достижения соглашения на условиях России, пишет автор. Однако действий российских войск испытывают терпение Трампа, словно провоцируя его на воплощение в жизнь угроз по усилению давления на РФ, добавляет журналист.

"Путин заявил в Пекине, что администрация Трампа пытается найти решение войны мирными средствами, и что мировые лидеры, собравшиеся на китайский военный парад, выразили надежду, что Трамп поможет закончить войну. Во Владивостоке Путин намекнул, что Россия сейчас ждет, пока США и Украина сделают следующий шаг", – отмечает издание.

Диктатор в очередной раз сказал, что Россия тоже хочет "гарантии безопасности", что, вероятно, приведет к значительному ограничению суверенитета Украины, добавляет автор.

"Мы будем уважать те гарантии безопасности, которые, конечно, должны быть разработаны как для России, так и для Украины. Просто никто еще не обсуждал это с нами на серьезном уровне, вот и все", – заявил тогда Путин.

Российские дроны атаковали Польшу

Ночью 10 сентября Россия в очередной раз атаковала Украину дронами и ракетами. Вражеские дроны залетели вглубь территории Польши, которая является членом НАТО. Для их сбития привлекалась и авиация.

Польский премьер Дональд Туск сообщил, что всего в Польшу залетели 19 российских дронов. 4 из них удалось сбить.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел разговор с Туском. Во время него польский чиновник проинформировал, что воздушное пространство страны нарушили также и иранские "Шахеды". Зеленский же предложил Польше помощь от Украины – в обучении и опыте в сбитии российских дронов.

