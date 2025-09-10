Беглый политик пытался доказать европейцам, что они не имеют доказательств его антиукраинской деятельности.

Бывший президент Украины Виктор Янукович окончательно проиграл суд по отмене санкций, введенных против него Европейским союзом. Об этом сообщает Politico.

Первые европейские санкции против беглого президента Европа ввела в 2014 году: ему запретили въезд в ЕС и заморозили его активы. В 2022 году на фоне полномасштабного российского вторжения в Украину были добавлены новые санкции.

Как отмечает Politico, еще летом 2014 года Янукович обратился в Суд Европейского союза - высшую судебную инстанцию ЕС - с просьбой отменить санкции на том основании, что против него не было возбуждено ни одного уголовного дела в Украине (что не соответствовало действительности) и что против него "нет конкретных доказательств".

Сегодня, после более десятилетия судебной волокиты, Генеральный суд, являющийся частью Суда Европейского Союза, отклонил его иск, вынеся решение, в котором была жестко раскритикована его деятельность на посту президента Украины.

Так, согласно постановлению европейского суда, действия Януковича во главе Украины "явно способствовали дестабилизации" страны, поэтому судьи признали правильным решение ЕС ввести против него санкции на основании определенных правовых критериев.

Суд также указал на неспособность бывшего президента Украины "эффективно дистанцироваться от российской власти" уже после Революции Достоинства и указал на "участие" Януковича в российском плане по свержению законной власти в Украине в начале полномасштабного вторжения.

Параллельно было принято решение по аналогичному иску Александра Януковича, старшего сына экс-президента. Здесь суд так же отклонил его апелляцию об отмене европейских санкций.

Последние новости о Януковиче

Как писал УНИАН, на днях бывший президент Украины Виктор Янукович внезапно вынырнул в российском медиапространстве после длительного молчания. В видеозаявлении, которое опубликовали росСМИ, он заявил, что якобы целенаправленно работал над сближением Украины с ЕС, но в Европе "высокомерно" себя повели. Также он рассказал о якобы ужасах, которые ждали Украину в случае вступления в НАТО.

Аналитики американского Института изучения войны обратили внимание, что Януковича вытащили из-под ковра сразу после того, как Владимир Путин сделал публичное заявление, в котором "разрешил" Украине вступление в ЕС.

