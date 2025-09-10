В украинский прокат фильм выйдет 9 октября 2025 года.

Вышел украинский трейлер немецкого любовного триллера "Острова" (Islands) с международным актерским составом, который стал хитом нынешнего Берлинского кинофестиваля.

В центре сюжета – мужчина по имени Том, который когда-то был на грани славы профессионального тенниса, но теперь ведет бесцельную жизнь, осев в отеле на Канарских островах. Его скучная рутина прерывается, когда на горизонте появляется Анна – загадочная туристка, приехавшая на острова вместе с мужем и ребенком. У главного героя возникает связь с этой женщиной, которая, кажется, знает его с давних времен. Однако их близость оборачивается для Тома ловушкой: однажды ее муж исчезает без вести, и когда полиция начинает поиски, оказывается, что Том – последний, кто его видел.

Главные роли в фильме сыграли номинант на премию BAFTA Сэм Райли, известный по ролям в фильмах ("Контроль", "Опасный элемент", "На дороге", франшиза "Малифисента"), Стейси Мартин ("Нимфоманка", "Молодой Годар", "Бруталист") и Джек Фартинг ("Спенсер: Тайна принцессы Дианы", "Незнакомая дочь").

Режиссером и сценаристом фильма выступил Ян-Оле Герстер, автор культовой ленты Oh Boy с Томом Шиллингом в главной роли, которую он также представил на Одесском международном кинофестивале в 2013 году.

Идея "Островов" зародилась у него во время отпуска на вулканическом острове Фуэртевентура (Канары). Во время отдыха кинематографист обратил внимание на местного теннисного тренера, который ежедневно часами учил туристов игре.

"Я подумал: какой интересный персонаж! А когда начал с ним разговаривать, то заметил признаки одиночества, а его жизнь показалась монотонной. Мое воображение было на высоте, и я интерпретировал наблюдения в пользу хорошей истории. Стало понятно: я буду снимать фильм о Фуэртевентуре, и моим главным героем будет теннисный тренер, для которого бесконечное лето стало погибелью и для которого появился последний шанс наконец-то придать своей жизни смысл и цель", – рассказал режиссер.

Композитором к фильму выступила лауреат премии Европейской киноакадемии Даша Дауэнгауэр, известная по работам над фильмами "Голда" и "Берлин Александерплац". Именно за музыку лента уже получила Немецкую кинопремию.

Кроме того, картина имела номинации на главную кинопремию Германии в категориях лучший фильм, главная мужская роль и звук.

Критики также одобрительно восприняли новинку, описывая ее как "захватывающую": так характеризуют "Острова" рецензии в изданиях The Guardian, IndieWire и The Playlist.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 6,5 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 93% одобрения от критиков.

Как сообщила пресс-служба кинокомпании "Артхаус Трафик", в украинский прокат "Остова" выйдут 9 октября 2025 года.

