Реддитор купил корпус за 30 долларов, а получил RTX 3080 Ti

Один из пользователей Reddit умудрился купить на местном аукционе целый компьютер с RTX 3080 Ti по цене только одного корпуса за 30 долларов.

Как рассказал LlamadeusGame, аукцион проходил в Колумбусе, штат Огайо, в лоте было указано всего лишь "корпус", поэтому автор истории решил взять его под будущий проект по ИИ, мол, большой корпус пригодится.

Но когда он заглянул внутрь, то оказался в шоке от железа, которое там было: внутри стоял Ryzen Threadripper 3960X на 24 ядра, 48 потоков, RTX 3080 Ti и 256 ГБ оперативки.

Да, тот же Threadripper и видеокарта уже устарели на пару поколений. Но для игр такой набор до сих пор более чем актуален, например, RTX 3080 Ti по чистой производительности почти не уступает нынешней RTX 5070, а 256 ГБ ОЗУ для гейминга - это вообще перебор.

По маркировке корпуса выяснилось, что это система Puget Systems, то есть рабочая станция, рассчитанная на рендеринг, виртуальные машины и другие тяжёлые задачи. Это заранее собранный билд, который в своё время продавался за 8 тысяч долларов.

Ранее мы рассказывали, что пользователь-счастливчик нашёл на свалке 6 SSD Samsung на 1 ТБ. Скорее всего, раньше накопители стояли в сервере.

