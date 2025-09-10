США могут в любой момент остановить передачу Украине ракет к Patriot, говорит Олег Катков.

Украина критически зависима от поставок из США боеприпасов к средствам ПВО Patriot, заявил военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков.

"Украина может получить множество батарей Patriot. Но если к ним не поставлять соответствующее количество ракет - это просто железо, которое лучше поставить где-то в ангар. А эти ракеты производят только в США", - сказал Катков в эфире "Radio NV".

Он отметил, что из-за этого Украина зависит от планов и стратегии США. Поскольку Вашингтон в любой момент может отложить поставки оружия, даже того, за которое уже было заплачено.

Видео дня

"Соглашение подписывается с Правительством США. И оно не предусматривает никаких штрафных санкций, никакой пени. И США могут спокойно, исходя из соображений собственной национальной безопасности, замедлять, приостанавливать или наоборот ускорять поставки вооружений. И это порой работает и в пользу Украины. В частности это история со швейцарскими Patriot. Швейцарцы заплатили за них деньги, их просто письмом сообщили, что Patriot задерживаются, они пойдут в Украину", - добавил Катков.

В то же время он отметил, что Украине надо сосредотачиваться на борьбе не только с воздушными средствами поражения РФ, но и на предприятиях, которые их производят.

"Мы должны понимать, что борьба с теми же баллистическими "Искандерами" - это борьба со стрелами, а не с лучниками. Борьба с лучником - это методично бить по воткинскому заводу РФ или заводу "Авангард" в Москве или другим российским предприятиями. Не дронами, а соответствующими дальнобойными средствами поражения, чтобы уничтожать их", - пояснил Катков.

Украинская ПВО - важные новости

Ранее Financial Times сообщали, что из-за пересмотра военной помощи от США, Украина начала медленнее получать системы ПВО и боеприпасы к ним. Отмечается, что поставки этой номенклатуры вооружения от Вашингтона начались в июне этого года. Однако они не регулярные и меньше, чем планировалось.

В то же время накануне министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что во время встречи "Рамштайн" Германия сообщила о планах передать Киеву две системы ПВО Patriot. Также Берлин сделает вклад в инициативу PURL в размере полмиллиарда евро.

Вас также могут заинтересовать новости: