Мы должны, в частности заявить о готовности принять к себе на обучение польских военных, чтобы научить их сбивать "Шахеды".

Украине нужно заявить о готовности направить в Польшу подразделения для борьбы с "Шахедами" и оказать другую помощь в организации обороны против дронов. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал Игорь Луценко, военнослужащий, соучредитель Центра поддержки аэроразведки.

"Сейчас Украине следует сделать сильные шаги, которые закрепят за нашей страной статус лидера в борьбе с нашествием с Востока", - подчеркнул он.

Так, отмечает Луценко, необходимо заявить о готовности направить определенное количество антишахедных подразделений в Польшу и предоставить другую помощь в организации противодроновой обороны.

"У Польши нет пока возможности массово сбивать "Шахеды" так, как сбиваем их мы. Речь, скорее, не о мобильных огневых группах, а о группах операторов перехватчиков, которые у нас работают с высокой эффективностью, о расчетах операторов радаров, и, до чего совсем еще не додумалось НАТО, - это информационные системы, которые позволяют интегрировать все элементы противодронной ПВО в режиме реального времени", - пояснил эксперт.

Он отметил, что "кто-то скажет, что нам самим сейчас не хватает антидронового ПВО, перехватчиков". Луценко подчеркнул:

"Но, во-первых, обезопасить логистические маршруты в Польше для нас даже важнее, чем прикрыть отдельные регионы Украины. Во-вторых, наше единство с ЕС вообще и с Польшей, в частности, тоже весит больше. Это будет очень сильный шаг - на Украину тогда начнет с максимальной серьезностью рассчитывать прагматичная часть Европы".

Также, по его словам, нужно заявить о готовности принять на обучение в наших центрах польских военных - именно по тематике сбивания "Шахедов". Военнослужащий отметил, что в Украине сейчас есть несколько центров, которые готовят операторов перехватчиков и расчеты специализированных радаров.

"Без этого опыта полякам будет очень трудно - им надо уметь сбивать и "Шахеды", и разведывательные дроны россиян. У нас они могут этому научиться буквально за несколько недель. И больше нигде в мире. Собственно, мы можем предложить создать такой центр обучения в Польше для поляков, с нашими инструкторами", - написал соучредитель Центра поддержки аэроразведки.

Кроме того, отметил он, стоит заявить о готовности принять соответствующее законодательство, которым Украина обяжет своих граждан участвовать в защите Польши, - тех военнообязанных украинцев, которые сейчас постоянно проживают на территории этой страны. Луценко написал:

"Тех наших соотечественников, которые сбежали в Польшу, чтобы не защищать Украину, следует подтолкнуть защищать хотя бы Польшу - это нам выгоднее, чем они просто там будут сидеть. И поляки будут иметь возможность оценить этот шаг, и это очень сильно может помочь имиджу наших беглецов во всем ЕС, улучшит отношение к женщинам, пожилым и детям, которые там скрываются от российской агрессии".

В то же время, добавил военнослужащий, он сомневается, что "подобные заявления сейчас рассматривают в Офисе, МИД, Генштабе".

"Но было бы неплохо, чтобы хотя бы что-то из описанного мной выше легло в основу реакции высших должностных лиц Украины. Сейчас - уникальное окно возможностей для Украины, и счет идет на часы, чтобы в него попасть", - отметил он.

Атака на Польшу

Как сообщал УНИАН, в ночь на 10 сентября в воздушное пространство Польши залетело более 10 дронов. Один из них упал на жилой дом. Его обломки повредили крышу дома и автомобиль, пострадавших и погибших нет.

Представитель правительства Польши Адам Шлапка заявил, что НАТО применило статью 4 Североатлантического договора на фоне атаки российских беспилотников на территорию Польши.

Эта статья предусматривает, что государства-члены могут проводить совместные консультации, когда, как они считают, есть угроза для территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой из стран-членов.

