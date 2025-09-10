Дещица отметил, что Туск, хоть и через некоторое время, но все же признал, что дроны были именно российские.

Бывший посол Украины в Польше Андрей Дещица объяснил, почему польские политики так сдержанно отреагировали на налет российских дронов на их страну. Об этом пишет РБК-Украина.

Как отметило издание, дипломат подчеркнул, что премьер-министр Польши Дональд Туск, хоть и спустя некоторое время, но все же признал, что дроны были именно российские, и это хороший знак, что их не назвали просто "неопознанными летающими объектами".

А сдержанная реакция польских политиков на налет российских БпЛА, по мнению Дещицы, во-первых, связана с желанием не наделать паники в обществе.

Видео дня

"Я думаю, что эта немножко сдержанная оценка, что это явная российская агрессия против Польши, продиктована тем, чтобы не делать паники в обществе. И у меня такое впечатление складывается, что Польша, конечно, готовилась к войне, но они достаточно осторожны, чтобы не создать атмосферы, которая была бы неконтролируемой", - сказал бывший посол.

Вторая причина, по его словам, та, что партнеры Польши по НАТО нечетко определились с оценкой того, что произошло.

"И я думаю, что собственно это обусловило такую, скажем, мягкую оценку того, что произошло со стороны Польши", - подчеркнул дипломат.

Налет российских "Шахедов" на Польшу

Как сообщал ранее УНИАН, 10 сентября премьер-министр Туск официально заявил, что в Польшу вторглись российские дроны. По его словам, те беспилотники, которые представляли прямую угрозу, были сбиты. Польский премьер добавил, что постоянно находится на связи с генеральным секретарем НАТО и союзниками.

Президент Польши Кароль Навроцкий отреагировал на налет российских дронов. Он заявил, что постоянно контактирует с главой Минобороны Польши и ключевыми командующими польских вооруженных сил с момента нарушения польского воздушного пространства.

Стало известно, что НАТО применило статью 4 Договора из-за атаки российских беспилотников на Польшу. Она предусматривает, что государства-члены могут проводить совместные консультации, когда, как они считают, есть угроза для территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой из стран-членов. По словам представителя правительства страны Адама Шлапки, уже состоялись консультации в рамках этой процедуры.

Вас также могут заинтересовать новости: