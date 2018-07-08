Враг, пришелец, оккупант: Порошенко рассказал, кто пытается расколоть украинский и польский народы

По словам президента, Украина и Польша имеют общее европейское настоящее и будущее.

Волынская трагедия и трагедия Гончего Брода являются историческим уроком для украинского и польского народов.

Читайте такжеПорошенко призвал Польшу пересмотреть скандальный закон об институте национальной памяти (фото, видео)

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Волынскую область, где принял участие в мероприятиях памяти украинцев - жертв польско-украинского конфликта 1943-1944 годов, который произошел в селе Гончий Брод, сообщили в пресс-службе главы государства.

«Я сегодня хочу, чтобы вся Украина услышала, весь мир услышал, что трагедия Гончего Брода, так же, как и Волынская трагедия в целом, является мучительным и поучительным историческим уроком для двух народов - для украинского народа и для польского народа. Потому что сюда сегодня в Гончий Брод я приехал сразу же после посещения и открытия памятника украинским жертвам в Сахрыни на Холмщине. И этого визита украинского президента Холмщина ждала много лет. Это очень символично и знаково, что мы чтим и помним каждого без вины убитого», - обратился к присутствующим президент.

«Два народа - украинский и польский - объединены общим прошлым. В настоящее время, сейчас, когда Украина уверенно шагает в Европу, мы имеем крепкие отношения, которые мы сейчас построили. Мы имеем общее европейское настоящее и будущее», - подчеркнул он.

Глава государства отметил, что украинцы и поляки исторически вместе защищали христианскую Европу и под Веной, и под Хотином, неоднократно боролись против агрессии Московии и не только боролись, но и побеждали в этой борьбе.

«А трагические страницы нашей истории, в том числе и кровавый конфликт 1943-44 годов, должны быть предостережением. Мы, современные поколения украинцев и поляков, не имеем права ставить настоящее и будущее в зависимость от прошлого», - подчеркнул он.

По словам президента, как во все времена, от спора между украинцами и поляками выигрывает третий, не украинец и не поляк, а тот, «кто совершает агрессию против нашего государства с Востока сейчас, кто захватывает украинские земли, кто совершил незаконную аннексию Крыма, кто сейчас внутри страны пытается вести гибридную борьбу». «Для чего? Для того, чтобы расколоть наш народ и расколоть украинский и польский народы. Разве можем мы дать им хоть один шанс для того, чтобы была его победа? Это враг, это пришелец, это оккупант. И мы никогда не дадим ему ни единого шанса», - подчеркнул он.

Президент напомнил, что во время Второй мировой войны нацистская администрация на оккупированных украинских землях проводила политику «разделяй и властвуй». «Исследователи не раз уже цитировали формулу жестокой оккупационной политики рейхскомиссара Эриха Коха. Одним из элементов этой политики, твердым, который они постоянно насаждали, было раздувание, разжигание украинско-польского конфликта», - отметил Порошенко.

Президент напомнил о трагических событиях, которые произошли в селе Гончий Брод, где жертвами стали десятки людей, среди которых были жители не только этого села. «А на Крещение 1944 года тем, кто приехали навестить родных, никому не дали ни единого шанса спастись. И очень важно, чтобы мы об этом знали, знала вся страна, и постоянно помнили страницы своей истории. Ужасное событие произошло. И таких украинских сел было много - и по эту, и по ту сторону современной украинско-польской границы», - сказал он.

Присутствующие почтили минутой молчания память всех жертв украинско-польского конфликта 40-х годов ХХ века с обеих сторон. «Вечная память каждом украинцу. Вечная память каждому поляку», - сказал Порошенко.