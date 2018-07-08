Порошенко: Украина и Польша должны быть дружественными, чтобы не победила третья сторона (фото, видео)

18:42, 08 июля 2018
Политика
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Порошенко: Политики не должны спекулировать историей / фото facebook/petroporoshenko

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил после возложения цветов к памятнику жертвам конфликта в селе Гончий Брод Ковельского района Волынской области.

"Политики не должны спекулировать историей. История принадлежит историкам, а политика - политикам", - отметил Порошенко.

В то же время, президент Украины не прокомментировал слова своего польского коллеги о точном количестве погибших в 1943-44 годах на Волыни.

"Украина и Польша должны быть дружественными, чтобы не победила третья сторона, которая только этого и ждет", - сказал глава государства.

Справка УНИАН. По данным государственного архива Волынской области, по состоянию на 5 октября 1940 года в селе Гончий Брод насчитывалось 140 дворов и проживало 759 человек.

Во время Второй мировой войны в урочище Засмыки размещалась база польской Армии Крайовой, откуда осуществлялись рейды на украинские села.

Нападения поляков на село начались в ноябре 1943 года и повторились в январе и марте 1944 года. Согласно информации, от рук поляков погибли 73 украинца: 58 - из Гончего Брода, а остальные - из других населенных пунктов.

Памятник жертвам тех событий установлен в 2011 году на территории церкви Святой Троицы (УПЦ МП).

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Теги: #Польша#Порошенко#Дуда#история