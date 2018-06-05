В МОУ заявили о начале "конструктивных переговоров" с венграми насчет закона об образовании

Министерство и венгерская община совместно будут работать над разработкой гостов и типовых программ и планируют дальнейшую работу над проектом закона «Об общем среднем образовании».

Министерство образования и науки Украины и представители венгерской общины начали конструктивные переговоры по вопросам имплементации языковой статьи закона об образовании в Украине.

Как сообщила пресс-служба МОН, об этом шла речь на сегодняшней встрече министра образования и науки Лилии Гриневич с представителями венгерской общины, проживающей в Украине.

«Основной акцент переговоров был сделан на уточнении позиций относительно плана имплементации статьи 7 закона «Об образовании», совершенствования методик для изучения украинского языка, разработки новых стандартов и учебников, что предполагается сделать в рамках переходного периода до полноценной имплементации языковой статьи», - говорится в сообщении.

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Также во время встречи был затронут вопрос печати качественно новых учебников.

По словам министра образования, очень важен контекст, в котором подается информация в учебнике.

«Если есть азбука, в которой дети учат буквы и читают исключительно о венгерском гимне, флаге и городах - нам это не подходит. Учебник должен быть адаптирован, наряду с обучением рассказывать ребенку о государстве, в котором он живет. Хочу заметить, что у нас уже есть хороший опыт по изданию учебников, когда иностранное издательство сотрудничает с украинским и издается хороший, качественный учебник. Так государственные средства тратятся правильно и на пользу детям, и мы очень заинтересованы в таком формате сотрудничества. Мы будем очень благодарны, если вы поспособствуете для установления таких связей и для разработки учебников для обучения детей из венгерской общины Украины», - отметила Гриневич.

Стороны также договорились, что представители венгерской общины войдут в рабочие группы, которые занимаются разработкой государственных стандартов и типовых образовательных программ. Представители общины также передали предложения по проекту языковой статьи будущего закона «Об общем среднем образовании», в которой должен быть уточнен путь имплементации языковой статьи закона «Об образовании».

В МОН также напомнили, что до недавнего времени венгерская община отказывалась от консультаций по имплементации языковой статьи закона «Об образовании», мотивируя это тем, что сначала Конституционный суд Украины должен рассмотреть соответствующее представление и подтвердить ее конституционность.

Как сообщал УНИАН, в апреле Венгрия третий раз заблокировала проведение Комиссии Украина-НАТО на министерском уровне.

Ранее, в марте, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто потребовал от Украины внести изменения в закон об образовании и отложить его реализацию до 2023 года, иначе Будапешт будет блокировать важные для Украины встречи на уровне Европейского Союза и НАТО. В частности, он отметил, что Венгрия заблокирует проведение комиссии Украина-НАТО на министерском уровне в апреле, а также в июле.

Справка УНИАН. Новым законом «Об образовании», который вступил в силу 28 сентября 2017 года, в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский. Право лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, обучения на родном языке реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего нацменьшинства наряду с государственным языком.

Языковые положения закона (ст. 7) вызвали обеспокоенность Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии.

Согласно заключению Венецианской комиссии, обнародованному 8 декабря 2017 года, украинским властям рекомендовано сбалансировать положения языковой статьи.

14 февраля 2018 года Кабинет министров одобрил законопроект (№ 8046), которым предусматривается продолжить переходный период имплементации языковой статьи закона «Об образовании» до 2023 года. Сейчас этот проект закона находится на рассмотрении парламентских комитетов.