Украина и Венгрия проведут переговоры относительно закона о языке образования

Венгерская сторона будет содействовать этим консультациям, чтобы они прошли успешно.

Министерство образования Украины 5 июня проведет консультации с представителями венгерской общины относительно языковых статей закона об образовании.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин по итогам встречи с венгерским коллегой Петером Сийярто, передает "Европейская правда".

"Венгерская сторона будет содействовать этим консультациям, чтобы они прошли успешно. Потом встретятся два главы МИД и Минобразования при участии венгерской общины для того, чтобы окончательно определить то решение, которое будет работать для наших граждан венгерского происхождения", - сказал Климкин.

По его словам, "логика решений заключается в том, чтобы убрать эту дискриминацию, чтобы преподавание языка было улучшено, чтобы они (представители нацменьшинства, - ред.) понимали, в какой они стране живут, но и чтобы помочь им полностью сохранить самобытность".

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Встреча на уровне министров запланирована также на июнь, отметил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что генсек НАТО надеется на быстрое разрешение спора между Украиной и Венгрией.

Напомним, ранее правительство Венгрии неоднократно заявляло, что будет блокировать сотрудничество Украины и НАТО до тех пор, пока Киев не «восстановит права», которые ранее предоставлялись в Украине национальным меньшинствам.