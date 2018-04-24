"История Онищенко": полный перевод разгромной статьи Die Welt о коррупции Порошенко

На днях беглый украинский олигарх Александр Онищенко, известный обещаниями обнародовать массу интересных «пленок», доказывающих тотальную коррупцию в высших эшелонах украинской власти, в том числе, при участии лично президента Украины Петра Порошенко, выложил в сеть материал немецкого издания Die Welt с припиской, что посвящены эти несколько страниц «теме коррупции Петра Алексеевича Порошенко». УНИАН приводит полный перевод этой статьи.

«ИСТОРИЯ О.»

Александр Онищенко был одним из самых близких сотрудников украинского президента Петра Порошенко, пока не впал в немилость. Его заданием была дача взяток. В своем интервью он рассказывает о коррупции, о жадности и о власти в своей стране. Репортаж Штефана Ауста и Хельмара Бюхеля (Stefan Aust und Helmar Büchel), Die Welt.

«Настоящие деньги делаются в газовом бизнесе», – говорит Александр Романович Онищенко. Он сидит на мягком глубоком диване номера «Люкс» на самом верхнем этаже первоклассного отеля в Барселоне с круговым обзором на город. Его местный офис, согласно информации на интернет-странице отеля, стоит 4000 евро в сутки. Он получит скидку, ведь Онищенко надолго застрял в Барселоне. У него неограниченное право на пребывание в Испании, согласно процедуре по обработке заявления на получение политического убежища. Домой, в Украину, он пока вернуться не может. Президент Петр Порошенко, вместе с которым он, в свое время, прокрутил кучу сомнительных сделок, посадит его за решетку – в связи с мнимым хищением 80 миллионов долларов.

Украина выдала ордер на арест Онищенко и обратилась к европейским официальным органам касательно приведения ордера в исполнение. Они же упираются и не спешат арестовывать украинского олигарха, как того желает его бывший приятель. Сам Онищенко, на всякий случай, избегает лишних международных передвижений.

При этом, он с удовольствием хотел бы и дальше путешествовать по разным странам – лучше всего вместе со своими лошадьми.

Онищенко не только олигарх, а еще и жокей. Уже несколько десятилетий он является успешным участником турниров высокого ранга. В составе собранной и финансируемой им лично национальной команды он даже принимал участие в двух олимпиадах - в Пекине (2008) и в Лондоне (2012). В Рио-де-Жанейро он уже не смог стартовать за Украину, ведь президентский ордер на арест остановил скачки Александра Онищенко… Но мужчина, который, не являясь профессиональным наездником, берет на лошади препятствия высотой сверх 1,60 метра, и, при этом, выполняет хорошие фигуры, не позволит пошатнуть свое положение какому-то шоколадному фабриканту. Онищенко производит впечатление человека, у которого отсутствует ген страха. Теперь он хочет нанести ответный удар. В интервью «WELT AM SONN­TAG» он выкладывает все начистоту и не щадит в наступлении на украинского президента Порошенко также и себя самого. Редко какой-нибудь олигарх из постсоветских республик так открыто характеризовал коррумпированную систему, в которой участвовал и сам.

Этот человек в свои 49 лет прошел через многое. Являясь другом юности братьев Кличко, он благоразумно не выступал против будущих чемпионов мира в боксерских поединках в киевских спортклубах.

Зато он был советским солдатом, обучался на немецком, и его использовали в ГРУ вооруженных сил.

После падения Берлинской Стены и распада Советского Союза он повернулся лицом к капитализму. Он начинал в 1991-м году с продажи автомобиля Лада, дешево купленного в ветсфальском городке Бад Эйнхаузен (Bad Oeynhausen), который он сплавил в полтора раза дороже в Украине. От нескольких подержанных автомобилей он перешел к большому количеству, а потом это уже были целые седельные тягачи с новыми автомашинами. Отец, советский генерал, долгое время прослуживший в армии, занявший потом высокий пост в МВД Украины, защищал его во времена рождения новой Украины от разгула вездесущей мафии.

«За несколько лет я заработал 100 000 марок», – говорит Онищенко таким тоном, будто речь идет о нескольких сотнях. Настало время перейти к бизнесу, связанному с торговлей сырьем, и превратить миллионы в миллиарды. Вначале это была торговля российским газом, где он зарабатывал на наценке. После этого – собственная газодобыча на основе соответствующих лицензий. Так Александр Романович Онищенко стал по профессии олигархом. Одним из многих на Диком Востоке. Кроме того – депутатом парламента. С беглыми связями с Дональдом Трампом, с более интенсивными контактами с российскими руководителями и с приятными связями со «звездами» и «звездочками» международной политики и шоу-бизнеса. Видео из высшего общества показывают его вместе с Памелой Андерсон, с Перис Хилтон и с актером боевиков Жан-Клодом ван Даммом.

По его словам, Онищенко, который почти свободно разговаривает на немецком, владеет пятью миллиардами. По крайней мере, он владел таким состоянием в свои лучшие времена, когда он был одним из первых игроков в сырьевом казино распавшейся советской империи. Сегодня он, по-видимому, все еще богат, но находится под ужасным давлением: Александр Онищенко является самым разыскиваемым человеком Украины, а для Порошенко – государственным врагом номер один. Два года тому назад в Киеве был выдан ордер на его арест. С тех пор, с точки зрения украинского правительства, он в бегах. «Я живу в изгнании», - говорит Александр Онищенко. - Это заговор, во главе которого стоит украинский президент, потому что я ему заплатил недостаточно взяток и перешел в оппозицию».

В связи с тем, что с такими высказываниями нельзя себе найти друзей в украинском правительстве, то, демократия и сближение с ЕС или нет, олигарх обустроился в своем «пальмовом» изгнании как можно приятнее. Когда играет FC Barcelona, он с удовольствием сидит в первом ряду. Почти неподвижно, наблюдая. По-деловому. Его настоящей страстью, как и раньше, остается не футбол, а верховая езда. Более десяти миллионов он уже потратил на нее: на большой конезавод в Эмсландии (Emslan), на дорогих лошадей, выращенных немецким жокеем, конезаводчиком и торговцем лошадьми Паулем Шокемёле (Paul Schockemöhle) и на создание Национальной команды Украины по конкуру и троеборью. Даже сейчас он тренируется по возможности часто в Паркуре, недалеко от фешенебельного отеля. «В преодолении препятствий надо уметь побеждать страх», - говорит Онищенко. Это черта, которая для олигарха в изгнании может быть важной для выживания, в том числе, и вне манежа. Ведь постсоветский газовый делец написал книгу. Это коррупционный детектив объемом в 244 взрывоопасных страницы. Вот что делает это произведение опасным, в том числе, и для его автора: речь идет, по словам автора, ни в коем случае не о фантастике. «Президенты в независимой Украине были и являются коррумпированными», - кратко описывает Онищенко содержание книги. «Я это знаю, я всем им платил».

Коррупционные методы, ордеры на арест, следствие в связи с государственной изменой - это попытки заставить его молчать. Он все равно назовет имена и приведет доказательства – и подкрепит это еще и онлайн. Олигарх тайно записал целый ряд разговоров с президентом деликатного содержания и намеревается опубликовать их в интернете. На 2019 год Александр Онищенко запланировал кое-что совершенно особенное. Вместо того, чтобы выступать на следующих Олимпийских Играх за Украину и приземлиться на последнем месте, он хочет подняться очень высоко по политической лестнице. Он хочет стать кандидатом на президентских выборах. Порошенко, как ему известно из всех опросов в Украине, имеет не самые лучшие шансы. Сам факт его кандидатуры на выборы президента, как известно Онищенко, возобновит его неприкосновенность с точки зрения уголовного преследования, которой его, как депутата, лишило правительство. Если не получится упомянутый выше вариант, тогда он будет поддерживать кандидатуру Юлии Тимошенко.

Если же он сам сможет участвовать в выборах и его выберут, тогда он предоставит свои услуги только на один президентский срок – и за это время основательно изменит ситуацию в стране.

Это почти также хорошо, как золотая медаль в конкуре. Она не приносит денег, но дает спортивную славу.

ВЕЛЬТ АМ ЗОННТАГ: Господин Онищенко, сколько денег нужно иметь, чтобы считаться олигархом в Украине?

Александр Онищенко: Приблизительно миллиард долларов, минимум, 700 - 800 миллионов. Но самих денег недостаточно. Без власти, без влияния деньги в Украине ценности не имеют. Для этого вам нужны средства массовой информации и пару человек в парламенте, которые защитят ваш бизнес. Только так у нас можно быть на высоте.

Кто является самым богатым олигархом в Украине?

Ринат Ахметов, который, как и я, в прошлом боксер. Он зарабатывает свои деньги углем и электричеством. Раньше у него было 30 миллиардов, но с тех пор, как он вынужден был заплатить за «крышевание» правительством, чтобы его тоже не вынудили бежать, его состояние ощутимо уменьшилось.

А вы? В ваши лучшие времена ваше состояние оценивали в пять миллиардов.

Я деньги не накапливал, а все время инвестировал, например в газодобычу. Я ежегодно достигал прибыли от 30 до 60 миллионов долларов, не больше.

А сейчас?

Когда я покинул Украину, они у меня там все отобрали. Конечно, у меня еще есть немного денег. Не так много, но кое-что есть. Я справляюсь.

Как вы разбогатели?

Этим я обязан Германии. В 1991 году я был солдатом в бывшей ГДР, и, когда распался Советский Союз, тогда я в Вестфалии купил подержанную Ладу за 800 марок и продал ее в Киеве за 2000 марок. Так все и началось.

Так не становятся олигархами.

Становятся. Шаг за шагом. Сначала одна машина, потом, каждую неделю, два полностью загруженных тяжелых прицепа для транспортировки автомобилей и так далее. Когда не стало СССР, мы, украинцы, внезапно потеряли все. Не было ничего! Большинство наших людей мыслят таким образом, что сначала они хотят иметь хорошую машину, чтобы быть кем-то. Потому я и начал с автомобилей, ведь в те времена это был самый лучший бизнес. Потом я вложил прибыль в строительство нескольких зданий, в основном, офисных. Одно из них у меня купил Сергей Тарута, который тогда был одним из богатейших людей в Украине. Я продал ему объект за 14 миллионов долларов, и это были мои первые большие деньги.

А потом?

Потом, в 2002 году, я начал заниматься газовым бизнесом. Я покупал газ в Туркменистане и продавал в Украине. Я был самым крупным продавцом, номером один на рынке. Например, ты платишь правительству 20 миллионов долларов за лицензию на торговлю газом. При покупке я получал скидку от рыночной цены. На этом я и зарабатывал

Сколько?

Цены были хорошие. Я немного жонглировал, покупал газ летом, хранил, и зимой продавал. При этом, я имел прибыль от 50 до 70 процентов. Это были хорошие деньги, но тогда уже и начались первые проблемы.

В каком смысле?

Подходы были похожими на сегодняшние. Это было в 2006 году. Налоговая администрация возбудила против меня уголовное дело. Я вынужден был заплатить, или мне пришлось бы покинуть страну.

Объясните нам это подробнее.

Проблемой представителей бизнеса в Украине является частая смена правительств. Новая власть посылает к богатым людям своих посредников и требует денег. Я посчитал, что в этот раз они хотят слишком много, и решил уйти и переждать.

Какое это было правительство?

Это было, когда Виктор Янукович стал премьер-министром. Он поставил на пост руководителя Налоговой одного из своих людей. Этот человек, в первую очередь, начал смотреть, от кого и сколько он может получить. Я в тот момент не имел протекции, то есть не было никого, кто смог бы меня политически защитить от Януковича. Потому его люди и решили меня взять, а я решил уйти. Я взял очень ранний рейс на Мюнхен, на 6 или в 7 часов утра. В 8 часов они уже прислали в мой офис 100 человек (смеется). Я в это время улетел в Германию, вложил мои деньги в конное предприятие и начал готовиться к Олимпийским играм в Пекине.

Вы все закончили в Украине, взяли деньги и увезли их за границу?

Да. Я жил в маленькой деревне в Германии. Люди из украинского правительства постоянно пытались со мной связаться, чтобы со мной договориться.

Почему вы потом вернулись в Киев? Вы же знали: это коррумпированная, преступная система. Почему вы с вашими деньгами не остались в Германии, на Кипре или на Мальдивах?

У меня была семья, жена и дети. Они жили в Украине. Я решил договориться с правительством. Сначала они хотели 20 миллионов, потом десять, пять, и, в конце концов, это закончилось двумя миллионами, когда уже подошли выборы. Они сказали: «Давай нам два миллиона, чтобы мы могли вложить их в нашу предвыборную кампанию, и по рукам». И тогда я вернулся в Киев.

Как вы могли быть уверены в этой сделке? Как вы могли быть уверенными в том, что они сдержат слово?

Это всегда так работает. Таков бизнес. Каждый у нас это знает. Договариваются. Платят.

Тогда можно вернуться. Если правительство не выполняло бы договоренности, тогда ни один олигарх не захотел бы платить, тогда все бы ушли в изгнание, а люди в правительстве остались бы ни с чем.

В 2010 году Виктор Янукович поднялся с поста премьер-министра выше – стал президентом, что тогда изменилось?

Его денежные потребности только увеличились (с горечью смеется). Тогда был офис в Донецке, а старший сын Януковича Александр оттуда контролировал для своего отца все большие предприятия в Украине. Он старался со всего получать 50 процентов. В 2012 году он также начал вымогать сам бизнес. До этого речь шла только о деньгах, а потом ему должны были отписывать часть бизнеса. В связи с этим, предприниматели в Украине начали поддерживать революцию, - Виталий Кличко, спонсор Виталия Кличко Дмитрий Фирташ и другие.

Так Виктор Янукович потерял поддержку олигархов?

Именно так. Сначала он хотел иметь 50 процентов от прибыли. Потом все больше. Мы, предприниматели, увидели, что его аппетиты растут, и начали беспокоиться о том, что полностью потеряем наши бизнесы.

То есть вы поддержали революцию не потому, что хотели сблизиться с Западом, а ...?

…потому, что люди Януковича так быстро стали очень жадными. Они даже начали приходить к более мелким предпринимателям, к владельцам кафе, ресторанов и т.п. После того, когда, в конце концов, эти люди начали требовать у нас часть бизнеса, началось сопротивление олигархов. Вследствие этого олигархи договорились сбросить Януковича.

Согласно вашим словам, кровавые противостояния в Киеве в ноябре 2013 года, Майдан, были не восстанием народа, в путчем олигархов?

Да. С поддержкой американцев.

Тогда Янукович спешно сбежал в Россию.

Да. С суммой не менее трех миллиардов долларов, которые он до этого «добыл».

Каковой была ваша роль в противостоянии на Майдане?

Я лично поддерживал Виталия Кличко. Я его уже давно знал, мы раньше вместе боксировали в армейском спортивном клубе.

Вы с ним тоже состязались?

Нет. Он в другой весовой категории. Но мы жили в одной казарме. Мы вместе тренировались. Я знал хорошо его, а его брат Владимир был моим лучшим другом.

Но Кличко не стал президентом.

Нет. Виталий боксер. Порошенко всегда умел лучше говорить. Американцы, в конце концов, тоже хотели его и его олигархов. Была заключена сделка, совершенная в Вене. Кличко отказался от участия в прибыли президента в объеме 50 процентов. Тогда Порошенко внезапно захотел от Виталия еще и пожертвование на предвыборную кампанию в сумме 15 миллионов долларов, и, когда тот отказался, Порошенко разорвал сотрудничество.

Но вы, несмотря на это, начали работать на Порошенко.

Да. Я был вынужден. Я попытался спасти мой бизнес.

А потом, как вы подробно пишете в вашей книге, почти два года организовывали для президента грязные сделки? Почему?

Потому что я действительно сначала думал, что хуже, чем с Януковичем, не будет.

И что?

Это было заблуждением. Порошенко не только хочет половину, он хочет все. Я имел с ним договоренность: «Дай мне спокойно заниматься моим бизнесом и зарабатывать деньги, а я тогда смогу поддерживать твою политику, но открыто и легально».

Этого ему не было достаточно?

Нет. Как только он начал крепко держаться в седле, он потребовал от меня, чтобы я по выгодной цене скупил газовые фирмы олигархов, которых он выгнал из страны в связи со сфабрикованными уголовными делами. Следовательно, я инвестировал почти все мои деньги, чтобы выполнить это его задание. Когда же я завершил это дело, и собрал эти концерны под крышей моей фирмы, Порошенко вдруг решил меня тоже выбросить из лодки и вытеснить из страны. Это стало новой порошенковской деловой моделью: он уже не хотел покупать фирмы, а только получать деньги за «крышевание». Занятие, связанное угрозами в отношении олигархов в связи со сфабрикованными обвинениями и уголовными делами, было для меня доходнее и менее трудоемким.

Сколько фирм вы скупили для Порошенко?

Три газовых предприятия. Деньги, необходимые для этого, приблизительно 30 миллионов долларов США, я перевел беглым владельцам через сеть оффшорных счетов.

Участвовали ли вы и в других грязных сделках президента?

Конечно. Я регулярно покупал голоса депутатов, чтобы укрепить власть Порошенко.

Можете привести примеры?

Да. Когда принимали бюджет, я подкупал целые фракции. Особенно сомнительным было назначение в парламенте генеральным прокурором Юрия Луценко. Он хоть и является близким доверенным лицом президента, но как инженер-электротехник абсолютно не владеет для этой должности каким-либо юридическим опытом. Для работы на посту генерального прокурора обязательным и предписанным был юридический экзамен, и так было написано в Законе. Я, по заданию Порошенко, побеспокоился о том, чтобы для его доверенного лица специально был изменен Закон, чтобы данную должность могло занимать также и лицо без юридического образования. Это сработало. Луценко стал в мае 2016 года генпрокурором.

Сколько денег заплатили вы в качестве взяток депутатам?

Всего 2,5 миллионов долларов.

А каким образом президент Порошенко находит для этого столько денег? Шоколадная фабрика приносит достаточный доход для осуществления таких заданий?

Конечно-же, нет. Ключом является генеральный прокурор.

Тот же генеральный прокурор, которого вы, по заданию Порошенко, собственноручно, с помощью коррупции, привели на должность?

Да, именно он. Генеральный прокурор Луценко открывает фейковое следственное производство против фирмы и ее владельца. Это уголовное следствие, которое приводит к аресту, приговору с помощью также купленных судей, а потом - к долгим годам лишения олигарха свободы. Тогда приходит посредник президента и, например, говорит Ринату Ахметову, самому богатому человеку Украины: «Давай нам 200 миллионов долларов, а мы обеспечим, чтобы твои проблемы с правосудием исчезли». Бизнес-модель Порошенко является теперь чистым вымогательством денег за «крышевание». Как в мафии, но на правительственном уровне, в больших объемах.

Таким образом, вы, с вашими 2,5 миллионов долларов для покупки голосов с целью назначения этого генпрокурора забили гол в собственные ворота?

Да, это можно назвать и так (смеется с горечью).

А как это произошло в вашем случае?

Я получил задание склонить бывшую премьер-министра, а потом лидера оппозиции Юлию Тимошенко к сотрудничеству с партией Порошенко, чтобы она вступила в общую коалицию. Но Юлия, которую я хорошо знаю, отказалась. Это стало тем, что вызвало мероприятия против меня. Порошенко дал антикоррупционному ведомству приказ открыть против меня сфабрикованное дело в связи с мнимым уклонением от уплаты налогов. Я будто бы должен государству 80 миллионов долларов.

То, что существовала письменная договоренность об отсрочке уплаты налогов в связи с тем, что моя фирма и-за всех этих взяток не приносила совершенно никакой прибыли, вдруг перестало играть какую-либо роль. Через моих контактных лиц в аппарате правосудия и в полиции я еще с января 2016 знал о том, что по указке президента против меня велись тайные следственные действия. Тогда я начал собирать на Порошенко изобличающие материалы и готовить мое бегство. Когда потом летом 2016 года с меня сняли депутатскую неприкосновенность, стало ясно, что меня ожидает взятие под стражу. Я бежал через Беларусь в Германию. Как хорошо, что у меня тогда еще был мой частный самолет.

Предлагало ли вам правительство сделку, согласно которой могла бы быть «цифра на сумму Х, и мы забываем об уголовном деле»?

Да. Часто. Они и сейчас еще пытаются заманить меня такими сделками в Киев.

Сколько же вам надо заплатить за закрытие дела?

Точно 20 миллионов долларов. Половину моего мнимого налогового долга.

Почему вы на это не пошли?

Потому что я не могу доверять Порошенко. Он бы взял деньги, а меня все равно посадил. Его люди тогда бы, возможно, действительно закрыли налоговое следствие, но они наверняка открыли бы против меня какое-то другое производство. На свободе я был бы слишком опасен для президента.

Если то, о чем вы рассказываете, правда, то не боитесь ли вы, что вас могут заставить молчать другим способом? Что правительство само к вам придет, если вы сами к нему не пойдете?

Именно это они уже и пытались сделать. Прошлым летом они послали людей, чтобы те проникли ко мне. В мой дом здесь, в Барселоне. К счастью, меня не было дома, но взломщики вырвали из стены сейф, и за пару сотен метров от дома они его открыли. В октябре прошлого года они проникли в помещение моего адвоката, и там тоже взломали сейф, искали в нем документы и записи. Это были абсолютные профи.

Нашли ли взломщики то, что они искали?

Нет. Действительно важные вещи я, конечно же, спрятал не там, где их каждый бы ожидал найти.

Это и есть вашей «страховкой жизни»? Информация, которую вы еще не открыли, а также не откроете в вашей книге, чтобы сохранить угрожающий потенциал в отношении президента?

Да, естественно.

Что это?

Я, конечно, не могу это все выдать. Всего-навсего только вот что: очень многие разговоры с Порошенко я тайно записывал. Их часть я предоставлю в распоряжение общественности одновременно с выходом книги.

Не боитесь ли вы, что вас могут заставить молчать, особенно тогда, когда вы угрожаете следующими разоблачениями?

Конечно, это может случиться. Но я не дам себя заставить от этого отказаться. Жизни без риска не существует. Как наездник я, в определенном смысле, привык смотреть время от времени смерти в глаза. Порошенко является слишком трусливым типом, чтобы приказать убить своих соперников. Я, в любом случае, на это надеюсь. Кроме того, он очень религиозен, он верующий христианин. Он даже имеет собственную часовню в своем доме. Он наверняка знает о пятой заповеди: «Не убий!» (смеется)

Мы не верим в вашу демонстративную беззаботность. Случай Скрипаля именно сейчас продемонстрировал, что даже убежище в Европе не является по-настоящему безопасным, если у тебя могущественные враги.

Конечно. Я тоже боюсь за мою жизнь и за то, что мной пожертвуют как шахматной фигурой в новой «холодной войне» между Востоком и Западом. Я ищу убежища в Германии, но мои адвокаты месяцами уже ждут ознакомления сторон с делом. До сих пор я не получил от какой-либо немецкой инстанции поддержку или справочную информацию касательно моего статуса.

Почему вы выбрали Испанию в качестве временного альтернативного убежища?

Потому что испанские государственные органы ведут против Порошенко следствие в связи с отмыванием денег. Он особенно любил инвестировать украденные в Украине деньги в Испании. Я предложил себя испанским следователям в качестве свидетеля в деле Порошенко, а взамен я получу от них разрешение на пребывание в стране и дополнительно определенную защиту, например, от приказа на взятие под стражу, выданного в Киеве, и отказ в ответ на заявления на мою выдачу. Кроме того, я подал здесь заявление на политическое убежище. Пока данная процедура длится, ни одна страна ЕС не может меня выслать назад в Украину.

В вашей книге вы описываете коррупцию на вашей Родине как гигантского спрута, который держит в удавке всю страну.

Да. Это, к сожалению, является нашей реальностью. Это звучит для читателей на Западе, как что-то невероятное, но, как только кто-то в Украине попадает во власть, человек превращается в коррумпированное лицо. Я не знаю, почему это так. Возможно там, на вершине правительства, воздух другой, я не знаю.

Существуют ли в Украине люди, которые не коррумпированы?

Я таких не знаю.

Мрачная информация, не правда ли?

Да, но это мой опыт. Каждый человек коррумпирован.

И не существует никакой надежды?

Надежда есть. Порошенко должен уйти, и нам нужны четкие правила. В любом случае, в каждой фирме должны быть четкие правила. Даже его коррумпированный предшественник имел некоторые правила. Страшнее всего, когда не существует вообще никаких правил, как сейчас. Ты не знаешь, как ты должен себя вести. Порошенко хочет всех предпринимателей сломать. Если никто, кроме него, и его последователей не будет иметь денег, тогда никто не сможет финансово поддерживать оппозицию и подготовить другого кандидата. Порошенко хочет иметь тотальный контроль.

Не думали ли вы о том, что когда-то сможете вернуться в Украину?

Да. Я в следующем году буду участвовать в президентских выборах. Когда я начал бороться против Порошенко, я получил большую поддержку. Это дает мне силы и мотивацию, а, согласно законодательству, я могу быть кандидатом также в изгнании.

Но предвыборная борьба стоит денег.

Я ничего платить не буду. Я надеюсь на поддержку граждан и без этого.

Тогда вы, предположительно, будете единственным кандидатом, который не платит за политическую поддержку.

Да, но согласно последним опросам общественного мнения, президента Порошенко по-настоящему ненавидят от 60 до 70 процентов населения, потому в этот раз действуют другие правила. Правда, сначала в качестве кандидата меня должна допустить комиссия, а насчет того, допустит ли это Порошенко, я настроен скорее скептически.

Но почему вы просто не подкупите людей в комиссии?

Подкупать?

Да, как вы это всегда делали с политиками и должностными лицами. Деньгами, взятками, «бакшишем».

Это невозможно. Порошенко держит комиссию под своим жестким контролем. Подкуп не сработает, если президент это поддержит. Если он не допустит – а в моем случае он этого, конечно, не допустит, - у меня шансов нет, и не имеет значения, сколько денег я предложу.

На тот случай, если вы все-таки сможете быть кандидатом, вы получите неприкосновенность?

Да. И тогда я попытался бы вернуться в Украину и там вести настоящую предвыборную борьбу.

Допустим, вас действительно выберут: прекратит ли действительно президент Онищенко коррупцию в Украине?

Да, конечно. Прежде всего, я вернул бы бизнесменам в моей стране их предпринимательскую свободу. Я сказал бы им следующее: «Платите с сегодняшнего дня налоги, для детсадов, школ, для строительства новых дорог, и не платите, как раньше, только в карман президента!» Я не стал бы работать дольше, чем один президентский срок. Лучше пять лет по-настоящему, чем много лет неправильно.

Почему люди в Украине должны верить именно вам, что вы покончите с коррупцией? Вы же долгие годы были в этой коррупционной системе на первых ролях.

Я же лично никогда не был коррумпированным, я только определенное время подчинялся указаниям президента. Пойдите только в округ недалеко от Киева, который я представлял в качестве депутата в парламенте. Там вам все подтвердят, что я людей поддерживал, а не грабил. Люди знают, что мне не нужны больше деньги. То, владеешь ли ты двумя миллиардами, или 30 миллиардами долларов, не имеет значения, ты все равно все это не потратишь. Нет, если я бы стал президентом, я улучшил бы жизнь людей и раскрыл бы неиспользованный потенциал Украины.

И вы уверены в том, что люди там вам поверят?

Да. Потому я и написал эту книгу. Каждый должен перед президентскими выборами знать, чем я точно занимался, а чем нет. Тогда каждый сам для себя сможет решить, может ли он мне доверять.