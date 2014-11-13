Кабмин утвердил порядок предоставления и лишения статуса лица, депортированного по национальному признаку

Об этом сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Как отмечается в сообщении, определено, что лицо, претендующее на получение статуса, подает заявление по месту жительства или месту пребывания в уполномоченный орган, определяемый председателем местной государственной администрации.

Вместе с заявлением подаются копия паспорта, две фотокарточки и документы, подтверждающие принадлежность к числу лиц, депортированных по национальному признаку.

Факт депортации лица подтверждается соответствующей справкой или другими документами, выданными компетентными органами Украины, других государств - бывших республик СССР.

После рассмотрения уполномоченным органом, представленные документы направляются в Минсоцполитики для принятия решения о предоставлении статуса или отказе в его предоставлении.

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Решение принимается Минсоцполитики течение трех месяцев и в случае подтверждения возвращается местной госадминистрации вместе с бланком удостоверения.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении статуса Минсоцполитики одновременно сообщает об этом местную госадминистрацию и человека, который подавал документы.

Также определено, что в случае отсутствия надлежащих документов факт депортации лица устанавливается в судебном порядке.

Удостоверение личности, депортированной по национальному признаку, будет выдаваться местной госадминистрацией.

Лицо, получившее статус депортированного по национальному признаку, получает государственную помощь и гарантии при переезде из мест депортации в Украину, поселении, обустройстве, а также при пенсионном и социальном обеспечении, подчеркивается в сообщении.