Финансирование вооруженных сил в 2015 году повысят до 3% ВВП
14:29, 11 ноября 2014Политика
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Президент Петр Порошенко поручил Министерству финансов повысить финансирование вооруженных сил в следующем году до 3% ВВП.
На обеспечение армии будет направляться 3% ВВП / фото пресс-службы Минобороны
В настоящее время финансирование армии составляет 1,02% ВВП.
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Как сообщил представитель Министерства обороны Вячеслав Салахов, "последним указом президента стала постановка перед Министерством финансов задачи предусмотреть финансирование вооруженных сил на следующий год на уровне 3% ВВП".
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