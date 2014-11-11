Финансирование вооруженных сил в 2015 году повысят до 3% ВВП

Президент Петр Порошенко поручил Министерству финансов повысить финансирование вооруженных сил в следующем году до 3% ВВП.

В настоящее время финансирование армии составляет 1,02% ВВП. Читайте такжеПорошенко подписал закон о протезировании бойцов АТО Как сообщил представитель Министерства обороны Вячеслав Салахов, "последним указом президента стала постановка перед Министерством финансов задачи предусмотреть финансирование вооруженных сил на следующий год на уровне 3% ВВП".

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