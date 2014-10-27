Международные наблюдатели о выборах в Раду: люди разуверились в политике, но 52% - это "солидная явка"

Международные наблюдатели считают, что украинское правительство сделало все возможное для проведения демократических парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сказали на пресс-конференции в Киеве.

“Что касается правительства и власти, они сделали все возможное. Но я понимаю, что людям порой было тяжело реализовать свое право. И здесь необходимо относиться с пониманием, что некоторые люди не смогли воспользоваться своим правом. Но мы считаем, что выборы были законными и свободными”, - сказал председатель миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ Кент Харштедт.

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Он отметил, что выборы проходили в условиях незаконной оккупации Россией части Украины, военной ситуации внутри страны, при наличии большого количества перемещенных лиц.

По словам Харштедта, люди разуверились в политике, и это также повлияло на явку.

“Для нас важно, что эти выборы законные, когда люди имели возможность голосовать, но заставить людей голосовать мы не можем”, - сказал он.

В свою очередь, руководитель делегации Парламентской ассамблеи НАТО Раса Юкневичене заметила, что главное - что избиратели имели возможность проголосовать. “Для парламентских выборов это достаточно неплохой результат”, - сказала она.

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Председатель делегации Европейского парламента Андрей Пленкович отметил, что это первые постмайдановские выборы в Верховную Раду. По его словам, нет сомнений в том, что они были абсолютно легитимными и прошли свободно и честно. “Украина сейчас находится в состоянии гибридной агрессии. В этом контексте органы власти и ЦИК сделали все возможное, чтобы дать возможность гражданам воспользоваться своим избирательным правом”, - сказал Пленкович.

По его словам, 52% явки, с точки зрения многих европейских стран, - это «солидная явка».