Международные наблюдатели о выборах в Раду: люди разуверились в политике, но 52% - это "солидная явка"
Наблюдатели отмечают, что украинское правительство сделало все возможное для проведения демократических выборов.
Международные наблюдатели считают, что украинское правительство сделало все возможное для проведения демократических парламентских выборов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сказали на пресс-конференции в Киеве.
“Что касается правительства и власти, они сделали все возможное. Но я понимаю, что людям порой было тяжело реализовать свое право. И здесь необходимо относиться с пониманием, что некоторые люди не смогли воспользоваться своим правом. Но мы считаем, что выборы были законными и свободными”, - сказал председатель миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ Кент Харштедт.
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Он отметил, что выборы проходили в условиях незаконной оккупации Россией части Украины, военной ситуации внутри страны, при наличии большого количества перемещенных лиц.
По словам Харштедта, люди разуверились в политике, и это также повлияло на явку.
“Для нас важно, что эти выборы законные, когда люди имели возможность голосовать, но заставить людей голосовать мы не можем”, - сказал он.
В свою очередь, руководитель делегации Парламентской ассамблеи НАТО Раса Юкневичене заметила, что главное - что избиратели имели возможность проголосовать. “Для парламентских выборов это достаточно неплохой результат”, - сказала она.
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Председатель делегации Европейского парламента Андрей Пленкович отметил, что это первые постмайдановские выборы в Верховную Раду. По его словам, нет сомнений в том, что они были абсолютно легитимными и прошли свободно и честно. “Украина сейчас находится в состоянии гибридной агрессии. В этом контексте органы власти и ЦИК сделали все возможное, чтобы дать возможность гражданам воспользоваться своим избирательным правом”, - сказал Пленкович.
По его словам, 52% явки, с точки зрения многих европейских стран, - это «солидная явка».