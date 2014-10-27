Наблюдатели ГУАМ оценили выборы как свободные и справедливые

Об этом говорится в заявлении наблюдателей ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова), которую цитирует Радио Свобода.

Наблюдатели отмечают, что выборы прошли спокойно.

Замечания относительно отдельных избирательных участков не имеют принципиального характера и не могут существенно повлиять на результаты голосования, отмечают наблюдатели ГУАМ.

Читайте такжеРезультаты экзит-поллов: новый украинский парламент будет противостоять Путину и будет защищать Украину - ForbesГруппа наблюдателей ГУАМ довольна итогами мониторинга, выборы в общем могут быть оценены как свободные и справедливые.

В Комитете избирателей Украины информируют, что во время волеизъявления украинцевзафиксировали 805 нарушений избирательного процесса, однако более 85% из них - это технические вопросы и процедурные моменты, что никак не повлияло на демократичность и правомерность хода голосования и результатов.