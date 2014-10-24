Путин заявил, что Украина должна оставить донецкий аэропорт: "у ополченцев там семьи проживают"

Президент России Владимир Путин заявляет, что согласно Минскому документу, Украина должна оставить аэропорт в Донецке.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в ходе выступления на площадке дискуссионного клуба «Валдай».

«Договорённости были, но они с обеих сторон не соблюдаются в полном объеме. Может быть, и невозможно соблюдение этих договорённостей в полном объеме. Например, военные подразделения Украины должны оставить отдельные пункты, в которых они дислоцировались до этих договорённостей в Минске, а силы ополчения должны были оставить некоторые населенные пункты, которые они занимали до этих минских договорённостей. Ни украинские войска не уходят из тех пунктов, которые они должны оставить, например, из аэропорта в Донецке, ополчение полностью не выходит из тех пунктов, которые они должны освободить, ссылаясь на то, что у ополченцев там семьи проживают», - сказал Путин.

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Как сообщалось, оборона Донецкого аэропорта началась в конце мая. Несмотря на непрекращающиеся попытки террористов захватить аэропорт, сделать им это не удается. Донецкий аэропорт продолжает находиться под контролем украинской армии.

20 сентября в Минске по итогам трехсторонней встречи контактной группы по урегулированию кризиса в Украине был подписан меморандум. Документ состоит из 9 пунктов, в которых содержится запрет на применение всех видов оружия и ведения наступательных действий. Согласно меморандуму, противоборствующие стороны обязуются отвести свою тяжелую военную технику от условной линии фронта на 15 км каждая. Вдоль всей российско-украинской границы будет работать наблюдательная миссия ОБСЕ.

В начале октября тогдашний председатель Донецкой ОГА Сергей Тарута сказал, что планируется обмен Донецкого аэропорта на территории, прилегающие к областному центру.

Однако в СНБО опровергли это информацию.

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"Фамилии Таруты среди руководства СНБО нет. Только руководство СНБО вправе принимать решение о каких-либо обменах, перемещениях и тому подобное. Аэропорт был, есть и останется под контролем украинских военных", - сказал 1 октября спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

В то же время 12 октября новоназначенный донецкий губернатор Александр Кихтенко заявил, что украинская власть подписала новое соглашение о прекращении огня с боевиками, и допустил обмен территориями.

«Действительно есть спорные районы по линии, установленной в результате минских соглашений. Есть территории, которые находятся под контролем «ДНР». Поэтому если встанет вопрос обмена этих населенных пунктов на (донецкий) аэропорт, то решение будет приниматься на высоком уровне», - заявил губернатор.

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По его словам, за содержание аэропорта приходится платить высокую цену.

«С одной стороны, аэропорт Донецка стал символом героизма наших солдат. Но, с другой стороны, это ежедневный обстрел, убиты и ранены украинские солдаты. Более того, аэропорт, как инфраструктурный и стратегический объект, уничтожен. И здесь нужны правильные, обоснованные, своевременные решения», - отметил Кихтенко.