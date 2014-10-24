Путин о Крыме: «медведь ни у кого разрешения спрашивать не будет»

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал в ходе выступления на площадке дискуссионного клуба «Валдай».

Говоря о «нашем поведении в Крыму» Путин заявил, что уставом ООН предусмотрено право народов на самоопределении.

«Я не понимаю, что люди, проживающие в Крыму, не имеют на это право также как люди, проживающие в Косово. Почему в одном случае белое считается белым, а во втором, тоже самое, белое, объявляется черным, чушь. Мы с этим никогда не согласимся», - сказал Путин.

Кроме этого, Путин заявил, что в Киеве произошел «антигосударственный переворот» и «вооруженный захват власти» в результате многие порадовались, а в «некоторых регионах испугались, что к власти приходят люди крайних взглядов».

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Президент РФ заявил, что в Крыму люди провели референдум, решение о котором принял «абсолютно легитимный представительный орган власти Крым – парламент Крыма, избранный по украинскому закону несколько лет назад». (Решение проводилось тайно, до сих пор не обнародовано видео о принятии так называемого референдума – УНИАН).

По его словам, на основе этого референдума парламент Крыма объявил о своей независимости и попросился принять в состав РФ.

Он заявил, что суд ООН огласил, что согласия верховной власти той или иной страны применительно к косовскому, прецедент не требуется.

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«Помните замечательную фразу: то, что позволено Юпитеру не позволено быку. Мы не можем согласиться с такими формулировками. Может быть, быку и не позволено, но медведь ни у кого разрешения спрашивать не будет».

«Он (медведь) считается у нас хозяином тайги. Он не собирается, и я это знаю точно переезжать в другие климатические зоны – ему там не уютно, но тайги он никому не отдаст. Я думаю, что это понятно», – заявил Путин.