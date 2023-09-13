Прогноз погоды в Киеве на 14 сентября.

На четверг, 14 сентября, в Киеве и Киевской области объявили І уровень опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков утром и в течение дня на Киевщине ожидаются грозы.

Несмотря на осадки, температура в столице не снизится. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН. Ночью будет около +15°...+16°, а днем воздух прогреется практически до летних +28°.

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В течение дня в Киеве ожидается облачная погода с прояснениями. Ветер будет нестабильным и несколько раз изменит свое направление. Его скорость составит 0,9 - 2,4 м/с. Атмосферное давление пониженное, 746-747 миллиметров ртутного столба.

Погода 14 сентября - прогноз по Украине

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +15°, днем +21°, ливень.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +23°, небольшой дождь.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +17°, днем +22°, ливень.

В Тернополе 14 сентября ночью будет +17°, днем +24°, небольшая облачность, гроза.

В Хмельницком завтра в течение дня небольшая облачность, ночью +16°, днем +25°, ливень.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +22°, ливень.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +17°, днем +22°, облачно с прояснениями, ливень.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +15°, днем +27°, гроза.

В Виннице завтра будет +14°...+28°, небольшая облачность, ливень.

В Житомире в четверг будет ночью +15° днем +27°, небольшая облачность, гроза.

В Чернигове столбики термометров покажут +11°...+26°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет практически безоблачно, ночью +14°, днем +26°.

В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +27°, небольшая облачность, гроза.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +10°...+22°.

В Одессе 14 сентября - ясно и безоблачно, температура ночью +18°, днем +27°.

В Херсоне в четверг ночью будет +13°, днем +27°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +27°.

В Запорожье температура ночью +13°, днем +25°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит +7°...+21°, ясно и безоблачно.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +8°, днем +21°.

В Днепре температура ночью будет +12°, днем +24°, практически безоблачно.

В Симферополе в четверг будет практически безоблачно, +12°...+25°.

В Краматорске завтра будет ясно и бзеоблачно, температура ночью +5°, днем +22°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +5°, днем +21°.

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