14 сентября в Украине будет много дождей и гроз / фото ua.depositphotos.com

В четверг, 14 сентября, погода в Украине изменится - пройдут дожди и грозы, а на западе похолодает. Осадки ожидаются везде, кроме большинства областей на Левобережье и юге страны. Об этом сообщает Погода УНИАН

  • В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +15°, днем +28°, гроза.
  • Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +15°, днем +21°, ливень.
  • В Луцке будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +23°, небольшой дождь.
  • В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +17°, днем +22°, ливень.
  • В Тернополе 14 сентября ночью будет +17°, днем +24°, небольшая облачность, гроза.
  • В Хмельницком завтра в течение дня небольшая облачность, ночью +16°, днем +25°, ливень.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +22°, ливень.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +17°, днем +22°, облачно с прояснениями, ливень.
  • В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +15°, днем +27°, гроза.
  • В Виннице завтра будет +14°...+28°, небольшая облачность, ливень.
  • В Житомире в четверг будет ночью +15° днем +27°, небольшая облачность, гроза.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +11°...+26°, небольшая облачность.
  • В Черкассах завтра будет практически безоблачно, ночью +14°, днем +26°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +27°, небольшая облачность, гроза.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +10°...+22°.
  • В Одессе 14 сентября - ясно и безоблачно, температура ночью +18°, днем +27°.
  • В Херсоне в четверг ночью будет +13°, днем +27°, небольшая облачность.
  • В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +27°.
  • В Запорожье температура ночью +13°, днем +25°, небольшая облачность.
  • В Сумах завтра температура воздуха составит +7°...+21°, ясно и безоблачно.
  • В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +8°, днем +21°.
  • В Днепре температура ночью будет +12°, днем +24°, практически безоблачно.
  • В Симферополе в четверг будет практически безоблачно, +12°...+25°.
  • В Краматорске завтра будет ясно и бзеоблачно, температура ночью +5°, днем +22°.
  • В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +5°, днем +21°.
14 сентября в Украину придут осадки / фото УНИАН

Приметы погоды 14 сентября

14 сентября - Симеона Столпника преподобного. Этот день считается началом бабьего лета. Если первый день бабьего лета ясен, то бабье лето будет теплым и солнечным. Паутины в этот день много - осень будет длинная и ясная.

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