Восток Канады накрыл сильный снегопад (видео)

В некоторых районах выпало до 30 см снега.

Восток Канады накрыл сильный снегопад / twitter.com/juliebeanbrown

В канадской провинции Нью-Брансуик прошел сильный снегопад.

В некоторых районах выпало до 30 см снега, передает Stormnews со ссылкой на CBC.

Непогода ухудшила ситуацию на дорогах региона и привела к отключениям электроэнергии. Накануне вечером без света оставались 2 тысячи домов.

@richarddeitsch The @Klow7 piece this morning was great. Hopefully this will had a little joy to everyone’s day. Surprised with a snow storm in New Brunswick, my dogs making the most of it. #SnowDogs#Smilepic.twitter.com/JW1mGckr7F — Alexander ?? (@tobermorylife) May 10, 2020

Напомним, в поселке Воловец Закарпатской области в четверг, 7 мая, неожиданно выпал снег.