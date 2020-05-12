Восток Канады накрыл сильный снегопад (видео)

10:51, 12 мая 2020
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В некоторых районах выпало до 30 см снега.

Восток Канады накрыл сильный снегопад / twitter.com/juliebeanbrown
Восток Канады накрыл сильный снегопад / twitter.com/juliebeanbrown

В канадской провинции Нью-Брансуик прошел сильный снегопад.

В некоторых районах выпало до 30 см снега, передает Stormnews со ссылкой на CBC.

Непогода ухудшила ситуацию на дорогах региона и привела к отключениям электроэнергии. Накануне вечером без света оставались 2 тысячи домов.

Напомним, в поселке Воловец Закарпатской области в четверг, 7 мая, неожиданно выпал снег.

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Теги: #снег#погода#Канада
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