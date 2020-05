Восток Канады накрыл сильный снегопад (видео)

В некоторых районах выпало до 30 см снега.

В некоторых районах выпало до 30 см снега, передает Stormnews со ссылкой на CBC.

Непогода ухудшила ситуацию на дорогах региона и привела к отключениям электроэнергии. Накануне вечером без света оставались 2 тысячи домов.

@richarddeitsch The @Klow7 piece this morning was great. Hopefully this will had a little joy to everyone’s day. Surprised with a snow storm in New Brunswick, my dogs making the most of it. #SnowDogs#Smilepic.twitter.com/JW1mGckr7F