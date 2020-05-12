Восток Канады накрыл сильный снегопад (видео)
В некоторых районах выпало до 30 см снега.
В канадской провинции Нью-Брансуик прошел сильный снегопад.
В некоторых районах выпало до 30 см снега, передает Stormnews со ссылкой на CBC.
Непогода ухудшила ситуацию на дорогах региона и привела к отключениям электроэнергии. Накануне вечером без света оставались 2 тысячи домов.
@richarddeitsch The @Klow7 piece this morning was great. Hopefully this will had a little joy to everyone’s day. Surprised with a snow storm in New Brunswick, my dogs making the most of it. #SnowDogs#Smilepic.twitter.com/JW1mGckr7F— Alexander ?? (@tobermorylife) May 10, 2020
Напомним, в поселке Воловец Закарпатской области в четверг, 7 мая, неожиданно выпал снег.
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