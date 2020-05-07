Закарпатье засыпало снегом (фото)

15:00, 7 мая 2020
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Снегом щедро засыпало территорию компрессорной станции Воловец.

Закарпатье засыпало снегом / facebook.com/tsoua2020
Закарпатье засыпало снегом / facebook.com/tsoua2020

В поселке Воловец Закарпатской области в четверг, 7 мая, неожиданно выпал снег.

В Карпатах из-за снегопадов объявили лавинную опасность 3 уровня

Об этом говорится в сообщении на странице Оператор ГТС Украины в Facebook.

"Сейчас. Компрессорная станция Воловец (Карпаты).

Коллектив станции работает в ограниченном режиме для предотвращения распространения коронавируса.

Это очень красиво, но немного неожиданно увидеть такую элегантность природы 7 мая", - говорится в сообщении.

facebook.com/tsoua2020
facebook.com/tsoua2020
facebook.com/tsoua2020
facebook.com/tsoua2020

Напомним, по состоянию на утро 7 мая на горе Поп Иван Черногорский в Карпатах выпало 15 см снега.

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Теги: #погода#сніг
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