Закарпатье засыпало снегом (фото)

Снегом щедро засыпало территорию компрессорной станции Воловец.

Закарпатье засыпало снегом / facebook.com/tsoua2020

В поселке Воловец Закарпатской области в четверг, 7 мая, неожиданно выпал снег.

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Об этом говорится в сообщении на странице Оператор ГТС Украины в Facebook.

"Сейчас. Компрессорная станция Воловец (Карпаты).

Коллектив станции работает в ограниченном режиме для предотвращения распространения коронавируса.

Это очень красиво, но немного неожиданно увидеть такую элегантность природы 7 мая", - говорится в сообщении.

facebook.com/tsoua2020

facebook.com/tsoua2020

Напомним, по состоянию на утро 7 мая на горе Поп Иван Черногорский в Карпатах выпало 15 см снега.