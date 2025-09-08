В Украине сейчас есть предпосылки для осадков.

Во вторник, 9 сентября, в Украине будет тепло, но дождливо. об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, осадки будут локальные и периодические, местами с грозами.

"Поэтому, если вам не достанется осадков, то можно просто наслаждаться красивой осенней облачностью", - говорит она.

Температура 9 сентября существенно не изменится. Ночью будет +12...+18 градусов, а в течение дня +22...+28 градусов по всей стране.

Погода в Киеве

"В Киеве во вторник есть вероятность дождя, скорее всего вечером", - говорит Наталка Диденко.

В течение дня максимальная температура воздуха в столице составит около +25 градусов.

Погода в Украине - прогноз на неделю

О том, что в Украине на этой неделе периодически будет идти дождь, свидетельствуют и данные Погода УНИАН. Наибольшее количество осадков ожидается в начале недели, 8 и 9 сентября, а затем дожди постепенно прекратятся. Перед выходными с запада зайдет новая порция дождей.

Температура в течение недели существенно не будет меняться. ночи будут прохладными, утро свежим, а днем температура будет повышаться до комфортных показателей +21...+28 градусов.

На выходных дожди на западе будут продолжаться, а в конце недели осадки доберутся и до Житомирской области.

