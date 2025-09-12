Серьезные осадки в ближайшие дни маловероятны.

Днем на выходных, 13 и 14 сентября, в Украине будет тепло, а ночью - холодно. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

В дневные часы ожидается +20...+25 градусов, в ночные +10...+15 градусов, а на Сумщине, Харьковщине даже +8...+12 градусов.

"В течение уик-энда дожди какие-то серьезные маловероятны, будет преобладать повсюду сухая малооблачная погода", - порадовала эксперт по погоде.

В Киеве, по ее прогнозу, 13 и 14 сентября также ожидается сухая комфортная погода. Ночью в столице будет +12...+15 градусов, а днем +22...+24 градуса.

Погода в Украине - прогноз на осень 2025

Этой осенью в Украине ожидается температура немного выше климатической нормы. Об этом рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Укргидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух.

По словам синоптика, уже в сентябре возможны заморозки. Такие явления являются привычными для этого периода, особенно на западе и севере страны. В высокогорных районах Карпат в это время часто выпадает и первый снег.

Еще одним характерным признаком осеннего сезона являются затяжные дожди, однако спрогнозировать их интенсивность и продолжительность пока невозможно.

Не обойдется и без бабьего лета. Это период, когда после устойчивого похолодания среднесуточная температура снова поднимается выше +15°. Однако предсказать, когда именно наступит такое потепление и сколько раз оно повторится, пока невозможно. Как пояснила Балабух, точные прогнозы по температуре делаются только на пятидневный срок.

