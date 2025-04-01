Осадков в течение месяца выпало меньше, чем обычно.

В этом году в Киеве погода в марте выдалась аномально теплой. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По данным специалистов, средняя за месяц температура воздуха составила 7,4℃. Это выше климатической нормы на 4,9℃.

Март 2025 в Киеве стал самым теплым в рейтинге наблюдений с 1881 года. Всего в течение первой половины месяца было установлено 15 температурных рекордов.

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Холоднее всего в столице было 18 марта, когда минимальная температура под утро снизилась до -4,3°С, а теплее всего - 7 марта, когда максимальная температура после полудня достигла +20,2°С.

Осадков на проспекте Науки, 37 выпало 37 мм, или 93 % климатической нормы.

Пагода в Киеве - какими будут первые дни апреля в столице

В Киеве в ближайшее время ожидается потепление, однако оно будет непродолжительным. Уже в субботу температура в столице значительно снизится. Об этом информирует Украинский гидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, в период с 1 по 5 апреля на Киевщине будет преобладать облачная погода.

Первые два дня месяца будут сопровождаться атмосферными фронтами, которые принесут дожди разной интенсивности - от слабых до умеренных. В дальнейшем прогнозируется несколько сухих дней, а в субботу днем возможен небольшой дождь.

В ночное время температура составит +3°...+8°, а дневные показатели сначала не будут превышать +10° из-за дождей. В то же время 3 и 4 апреля благодаря прояснениям столбики термометров поднимутся до комфортных +14°...+16°.

Однако 5 апреля ожидается почти одинаковая температура и ночью, и днем - около +8°.

"Однако, после умеренно теплой ночи день будет казаться холодным!" - предупредили синоптики.

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